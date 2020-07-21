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    外交舌戰！美國批中侵蝕緬甸主權 中國嗆美「酸葡萄心理」

    美中在緬甸掀起外交舌戰。美國駐緬甸臨時代辦希布利發文，批評中國不斷侵蝕緬甸主權。照片為在「一帶一路」政策下，中國資助緬甸興建國家劇院。（歐新社）

    美中在緬甸掀起外交舌戰。美國駐緬甸臨時代辦希布利發文，批評中國不斷侵蝕緬甸主權。照片為在「一帶一路」政策下，中國資助緬甸興建國家劇院。（歐新社）

    2020-07-21 11:08:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美中在緬甸掀起外交舌戰，顯示兩國在東南亞地區的角力。美國駐緬甸臨時代辦希布利（George Sibley）發表文章，批評中國不斷侵蝕緬甸主權。中國駐緬甸大使館則發文反擊，稱美國是「酸葡萄心理」。

    根據《美國之音》報導，希布利18日在美國駐緬甸大使館網站發文表示，在各國政府應對全球疫情及經濟衰退之際，中國卻打破20多年前做出的承諾，擴大鎮壓香港，並繼續在南海損害東協國家的主權，讓美國和友邦感到震驚，因為中國這些行徑，會在任何地方發生。

    文章指出，中國在緬甸克欽邦建立的香蕉園，依賴強迫勞動，並且汙染環境；在礦場和木材場進行無法可管的投資，腐敗橫行；其推動的基礎建設和經濟特區，讓緬甸陷入債務陷阱；將大批的緬甸年輕女性作為新娘賣到中國，並運送大量毒品到緬甸。

    文章強調，緬甸的現況凸顯現代國家的主權是如何喪失的，不是通過激烈的公開行動，而是經由更小的一連串行動，在一段時間中緩慢地侵蝕主權。

    中國駐緬甸大使館在當天發文反駁，稱該文反映出美國對發展熱絡的中緬關係有著「酸葡萄心理」，也是美國「轉嫁國內矛盾」、「維護政治私利」的鬧劇。

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