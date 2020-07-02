緬甸玉石場驚傳崩塌 已知至少50死200人受困

外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。（圖擷自推特）

2020-07-02 14:25:47

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。

綜合外媒報導，緬甸今日驚傳位於北方的一處玉石場崩塌，據指事發時間約為當地時間上午6點半，意外起因疑為大雨引發土石流，讓大批工人受困其中。

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目前該國的消防部與資訊部長證實至少有50人死亡，部分外媒則稱最新死亡人數已增加到62人，並有大約200人受困，目前當局仍在持續進行搜救。

Breaking: Local officials report at least 50 killed and possibly up to 200 more missing, after a landslide at a Jade mine in Myanmar. #BreakingNews #BREAKING #Emergency #LANDSLIDE #searchandrescue #emergencyservices pic.twitter.com/CKpjIS3piO — Global Intelligence Solutions Ltd （UK） （@GIS_Breaking） July 2, 2020

外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。（圖擷自推特）

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