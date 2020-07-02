為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

緬甸玉石場驚傳崩塌 已知至少50死200人受困

外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。（圖擷自推特）

外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。（圖擷自推特）

2020-07-02 14:25:47

〔即時新聞／綜合報導〕外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。

綜合外媒報導，緬甸今日驚傳位於北方的一處玉石場崩塌，據指事發時間約為當地時間上午6點半，意外起因疑為大雨引發土石流，讓大批工人受困其中。

目前該國的消防部與資訊部長證實至少有50人死亡，部分外媒則稱最新死亡人數已增加到62人，並有大約200人受困，目前當局仍在持續進行搜救。

外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。（圖擷自推特）

外媒消息指出，一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故，當局表示已有至少50人死亡，目前仍在進行搶救中，據傳有大約200人受困。（圖擷自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國雲南隧道工程坍塌6死1獲救 仍有6工人受困
2019-11-27 16:38

中國雲南隧道工程坍塌6死1獲救 仍有6工人受困
美18層高飯店坍塌驚險畫面曝光 釀1死18傷2受困
2019-10-13 08:19

美18層高飯店坍塌驚險畫面曝光 釀1死18傷2受困
綠地學區全包 福鄉至美中路宜居好宅

綠地學區全包 福鄉至美中路宜居好宅
南方澳斷橋》目擊者頭皮發麻：曾聽到ㄅ一ㄚㄅ一ㄚㄅ一ㄚ聲
2019-10-01 11:02

南方澳斷橋》目擊者頭皮發麻：曾聽到ㄅ一ㄚㄅ一ㄚㄅ一ㄚ聲
水里上安村爆土石流 道路被吞沒
2019-09-11 17:40

水里上安村爆土石流 道路被吞沒
大雨溪水暴漲 竹37線崩塌暫封閉
2019-06-25 22:20

大雨溪水暴漲 竹37線崩塌暫封閉
緬甸玉石場發生崩塌 百人死傷
2015-11-22 12:34

緬甸玉石場發生崩塌 百人死傷
國際今日熱門
2020-07-01 16:48

和川普不同調 多名共和黨員籲戴口罩

2020-07-01 16:11

紐約市議會砍警局300億預算 正反意見兩極

2020-07-01 15:58

國安法通過後首例 男子持港獨旗幟遭逮捕 影片

2020-07-01 17:30

三峽大壩會不會垮？ 中國網友精闢分析：重點不是設計 影片

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播