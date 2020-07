緬甸玉石場驚傳崩塌 已知至少50死200人受困

2020-07-02 14:25:47

〔即時新聞/綜合報導〕外媒消息指出,一處位於緬甸北方的玉石場今日驚傳崩塌事故,當局表示已有至少50人死亡,目前仍在進行搶救中,據傳有大約200人受困。

綜合外媒報導,緬甸今日驚傳位於北方的一處玉石場崩塌,據指事發時間約為當地時間上午6點半,意外起因疑為大雨引發土石流,讓大批工人受困其中。

目前該國的消防部與資訊部長證實至少有50人死亡,部分外媒則稱最新死亡人數已增加到62人,並有大約200人受困,目前當局仍在持續進行搜救。

