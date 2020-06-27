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拒再接收羅興亞難民 大馬首相：外界對我們有不公平期待

馬來西亞首相慕尤丁26日宣布不再接收任何緬甸羅興亞難民。圖為在馬來西亞的羅興亞人排隊等待物資。（路透）

馬來西亞首相慕尤丁26日宣布不再接收任何緬甸羅興亞難民。圖為在馬來西亞的羅興亞人排隊等待物資。（路透）

2020-06-27 23:31:00

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）26日宣布，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）造成的病毒傳播感染及經濟衰退，馬來西亞將不再接收任何緬甸羅興亞難民，他更指稱，外界對大馬有太多不公平的期待。

《路透》 報導，慕尤丁在與包括緬甸在內的東南亞國家協會（ASEAN）國家代表進行電話會議時表示，馬來西亞的相關資源已經捉襟見肘，加上武肺大流行的雪上加霜，「已經不能再承受更多了」，他強調，各界對馬來西亞接收難民有太多「不公平」的期待。

對東南亞國協來說，面對羅興亞難民的態度一直都存在分歧，其中，馬來西亞與印尼這兩大以穆斯林為大宗的國家一直批評以佛教為大宗的緬甸迫害羅興亞穆斯林，但緬甸卻堅持，羅興亞並非緬甸公民，而是來自南亞的非法移民。

慕尤丁說，許多羅興亞人正受到武裝份子的剝削，認為「東南亞國協應該要做更多事來幫助緬甸，而緬甸也應該盡快努力解決這場危機」，他更呼籲聯合國難民署加快將羅興亞難民安置到第三國家的速度，因為根據難民署提供的數字，現今馬來西亞境內已容納了超過10萬名羅興亞人。

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