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緬甸玉石場崩塌畫面曝光 至少逾百死、100人失蹤

一處位於緬甸北部克欽邦（Kachin）的玉石場於當地時間今天（2日）上午6點半左右傳出崩塌事故，目前已知至少113人死亡、另外現場還有近百人失蹤，目前仍在進行搜救。（法新社）

一處位於緬甸北部克欽邦（Kachin）的玉石場於當地時間今天（2日）上午6點半左右傳出崩塌事故，目前已知至少113人死亡、另外現場還有近百人失蹤，目前仍在進行搜救。（法新社）

2020-07-02 15:22:51

首次上稿 15:22
更新時間 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕一處位於緬甸北部克欽邦（Kachin）的玉石場於當地時間今天（2日）上午6點半左右（台灣時間上午7點半左右）傳出崩塌事故，目前已知至少113人死亡、另外還有近百人失蹤，目前仍在進行搜救，當局不排除死傷規模會持續擴大。

《紐約時報》報導，緬甸克欽邦帕敢镇（Hpakant）今天（2日）驚傳玉石場崩塌意外，據指事發時間約為當地時間上午6點半，意外起因疑為上午一場暴雨，導致玉石礦場上方的尾礦崩塌，從超過70公尺高度傾瀉而下，向露天玉石場灌入泥水，現場如同海嘯一般，造成大規模死傷。

目前當局證實，已在現場找到100多具屍體，另外還有近百人失蹤，預計傷亡規模將持續擴大。緬甸當地官員指出，傷亡規模將持續擴大，恐怕最後將造成至少200死亡，現場會持續進行搜救，打撈浮在水面上的屍體，而當地道路泥濘不堪，亦增加將傷者送醫的難度。

克欽邦為緬甸最北端的邦，與中國和印度接壤，擁有豐富自然資源，除了玉石開採區受到緬甸政府控制外，其餘地區長年受到軍方與叛軍的戰爭波及，幾近癱瘓。克欽邦時常傳出玉石場崩塌意外，在去年4月的崩踏意外中，共造成54名礦工死亡。除此之外，該地區分別於2018年及2015也曾傳出意外，2年至少造成120人死亡。

緬甸玉石場崩塌現場畫面：

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