武漢肺炎》日本再增419確診2死 累計1001人病逝

日本武漢肺炎的疫情仍未見趨緩，今日截至日本時間晚間9點30分，共新增419人確診，其中東京都便有168人確診，目前日本已累計2萬6556人確診；另外今天新增2例死亡，死亡人數達1001人，突破千人大關。（路透）

2020-07-20 23:02:33

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎的疫情仍未見趨緩，今（7月20）日截至日本時間晚間9點30分（台灣時間晚間8點30分），共新增419人確診，其中，東京都就有168人確診，目前全日本累計2萬6556人確診；另外，今天新增2例死亡，死亡人數突破千人大關，達1001人。

綜合外媒報導，目前疫情大多集中在都會區，根據《日本放送協會》（NHK）報導，東京都今天除了新增168人確診，還新增1例死亡，而位在東京都市圈的千葉縣、神奈川縣與埼玉縣今天分別新增確診18人、11人與29人；千葉縣的塔姆斯浦安醫院（tums浦安）群聚感染已造成38人確診，埼玉縣今天也新增1位80歲的確診患者不治身亡。

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關西的大阪府今天新增49人確診，京都府新增27人確診是疫情爆發至今單日新增數字最高的紀錄，兵庫縣新增7人；北九州的福岡縣今日新增32人確診，愛知縣新增32人確診。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔今天（20日）上午與3個日本的經濟團體召開視頻會議，針對武漢肺炎疫情討論相關的加強措施；由於疫情以東京都為中心正在向外擴大，西村也呼籲企業落實遠端辦公的防疫措施，但對於原定8月將重新啟動體育賽事進場、活動入場人數最多5000人等鬆綁措施，他表示，需重新檢討。

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