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    武漢肺炎》日本今再1人不治 疫情死亡人數破千人大關

    日本武漢肺炎疫情嚴峻，截至7月19日已有9411人確診，而今天（7月20日）再新增1人死亡，使疫情的死亡人數達1000人。圖為日本醫院。（路透）

    日本武漢肺炎疫情嚴峻，截至7月19日已有9411人確診，而今天（7月20日）再新增1人死亡，使疫情的死亡人數達1000人。圖為日本醫院。（路透）

    2020-07-20 19:17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，截至7月19日已有9411人確診，而今天（7月20日）再新增1人死亡，使疫情的死亡人數為1000人，正式達到千人大關。

    根據《NHK》 報導，今天（20日）埼玉縣宣布新增1名確診者不治，日本疫情的死亡人數正式達到千人大關，分別為東京都327人、北海道102人、神奈川縣98人、大阪府86人、埼玉縣68人、千葉縣46人、兵庫縣45人、愛知縣34人、福岡縣33人、石川縣27人、富山縣22人、群馬縣19人、京都府18人、茨城縣10人、福井縣8人、岐阜縣與沖縄縣各7人、愛媛縣5人、「和歌山縣、廣島縣、高知縣、熊本縣」各3人、奈良縣2人、「青森縣、宮城縣、山形縣、山梨縣、静岡縣、三重縣、滋賀縣、徳島縣、長崎縣、大分縣」各1人。

    雖然日本疫情的死亡人數，從6月開始有明顯的下滑趨勢，但隨著日本疫情復燃，重症患者的人數也跟著增長；有專家指出，6月的死亡人數之所以會下滑，是因為大多數的確診者皆是30歲以下的青年，重症化的機率低，但隨著進入7月份後，重症患者也跟著增加，如果未來確診者有高齡化的趨勢，那將出現增加重症患者的風險，呼籲日本的醫療體系需盡快對此進行改革。

    日本東北醫科藥科大學傳染疾病學科特任教授賀來滿夫表示，由於隨著確診人數日益增加，重症患者與死亡人數也會跟著成長，應至少在日本的醫療體系尚未緊繃前先提出因應措施；建議將各個地區建立一套機制，將重症醫療人員與傳染病專家集中起來，優先針對重症患者進行救治。

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