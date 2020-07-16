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    確診數再創新高 日本國旅促銷擬排除東京

    日本東京疫情持續升溫，今天確診病例再創新高，國旅促銷已考慮將東京排除在外。（法新社）

    日本東京疫情持續升溫，今天確診病例再創新高，國旅促銷已考慮將東京排除在外。（法新社）

    2020-07-16 18:53:55

    〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕東京的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再度升溫，16日新增286人感染，再破單日新高紀錄，感染狀況有從點擴大到面的趨勢。日本國土交通相赤羽一嘉今天也透露，預定從22日啟動國內旅遊促銷活動「Go To Travel」，考慮暫時排除東京地區。

    東京都從疫情爆發以來累計至今感染人數8640人，7月以來單日人數幾乎保持3位數以上，昨天疫情警戒也拉高到最高第4級。東京感染人數增加，都知事小池百合子提出主要原因與檢測人數提高有關，東京在上一波感染高峰期的4月，平均單日檢測人數約1000人，但從7月起到14日為止，單日平均檢測人數提高到3200人，今天檢測人數更增加到4000人。

    不過從10日以來，東京1週新增感染人數達1368人，日本放送協會（NHK）引述愛知醫科大學教授三鴨廣繁的分析指出，感染人數隨著檢測量增加而提高是一項事實，但感染者若以這種速度增加，入院和重症患者也勢必增加，接下來醫療提供體制的壓力也將至。

    令人擔憂的是「陽性率」的上升，本月1日陽性率為3.9%，15日的檢測結果為6.2%，另外，感染者年齡層也逐漸擴大，目前已從年輕世代擴大到中高齡世代，和上月比50到59歲感染者增加為2倍，60到69歲增加到1.5倍以上。疫情的蔓延從「夜晚歡樂街」和「年輕人」等特定地區和年齡層，進入「從點到面」的擴大階段。

    東京的疫情讓其他地方緊張，日本為了搶救國內旅遊業，預定22日起啟動國旅促銷活動「Go To Travel」，目前已有部分府縣首長要求限定實施的地區，政府相關部會傍晚開會討論，赤羽在會前向媒體透露，將提案暫時排除東京地區，以東京為旅遊目的地或居住在東京的民眾均不列入適用對象。

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