武漢肺炎》日本今單日確診破200人 東京疫情有外擴跡象

日本武漢肺炎疫情面臨復燃，截至日本時間今天（7日）晚上8點16分，全日本今日新增211人確診，並有1人宣告不治，其中，東京都占單日確診人數近半，共106人。（路透）

2020-07-07 21:13:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情面臨復燃之勢，截至日本時間今天（7月7日）晚間8點16分，全日本今日新增211人確診武漢肺炎，並有1人宣告不治，其中東京都占單日確診人數近半，共106人；目前日本已有2萬921人確診，992人死亡。

綜合外媒報導，目前日本今天單日新增的211例確診中，東京都有106人，其次是埼玉縣27人，另外有5人是境外移入。

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而東京都的疫情也出現向外傳染的跡象，神奈川縣、千葉縣、埼玉縣等3個位在東京都生活圈內的衛星縣也出現確診人數增長，其中，今日確診人數以埼玉縣27人居首，接著是千葉縣11人與神奈川縣8人；根據日本在2015年的數據指出，包括神奈川縣在內的3縣，每日通勤到東京都工作念書的人口為270萬人，幾乎無法避免疫情向外擴散。

隨著埼玉縣內疫情的蔓延，埼玉縣政府認為有必要考慮再次發布要求民眾避免外出及停業的警報；埼玉縣知事大野元裕昨天（7月鎮鎮6日）強調，最近一週確診者，有2成疑似在東京都內感染，且有鑒於新宿、池袋等相接埼玉交通便利地點的患者明顯增加，大野再次要求東京都和中央政府「切實採取鬧區防疫對策」。

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