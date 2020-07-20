拒認疫情變嚴重 傳川普擬刪防疫款 拒給各州檢測經費

武漢肺炎疫情延燒，針對過去一個月美國單日確診數紀錄頻遭打破，川普在接受媒體訪問時反駁疫情變得更加嚴峻的說法，並聲稱確診人數增加是因更多人接受病毒檢測。（路透）

2020-07-20 13:02:27

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國至今累計確診仍位居全球之冠，不過針對近期病例持續暴增，美國總統川普卻否認疫情惡化，並稱確診人數增加是因有更多人接受病毒測試。美媒報導更指出，針對即將公布的武漢肺炎振興經濟法案，川普政府竟打算刪減3筆防疫款項，其中包含給各州檢測新冠病毒和追蹤患者接觸史的250億美元。

根據《約翰霍普金斯大學》截至今中午最新統計顯示，全球累計確診已超過1445.7萬例，累計死亡人數也超過60.5萬例。其中美國確診病例已突破376.8萬例，死亡則是超過14萬。不過針對過去一個月單日確診數紀錄頻遭打破，川普在接受媒體訪問時卻反駁疫情變得更加嚴峻的說法，並聲稱確診人數增加是因更多人接受病毒檢測，並堅稱美國應是全球死亡率最低的其中一個國家。

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《華盛頓郵報》報導更指出，針對即將公布的新冠肺炎振興經濟法案，共和黨與民主黨之間的談判仍在繼續，但現在卻先傳出，川普政府打算刪減3筆防疫款項，包含給各州用於檢測病毒及追蹤患者接觸史的250億美元，以及給美國疾病防治中心（CDC）和國立衛生研究院的250億美元，還有將給美國國防部和國務院的經費削減至50億美元。有匿名人士更指稱，川普政府還打算將振興經濟法案中的經費用於與防疫無關的項目上，像是為聯邦調查局（FBI）新建一棟大樓。不過針對這些舉措，據傳就連共和黨人都難以接受。

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