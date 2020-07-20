武漢肺炎》新疆再增17例確診 中專家信心喊話一個月內疫情可控

新疆烏魯木齊市爆發疫情後，防疫人員採檢當地居民的樣本。（路透社）

2020-07-20 10:20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再升溫，中國國家衛健委今日宣布，過去24小時內，中國境內共新增22例確診病例，其中17例本土確診均位在新疆首府烏魯木齊，19日已調高5地的風險等級，宣布全市進入「戰時狀態」，雖然疫情未見緩和，但中國專家張文宏表示烏魯木齊的居民在3至4週後就可正常生活。

綜合中媒報導，中國國家衛健委今日公布昨日境內共新增22例確診，只有5例為境外移入（四川3例、内蒙古1例、山東1例），剩下17例均為新疆的本土病例。新疆維吾爾自治區衛健委還未公告昨日新增的無症狀感染者數量，目前新疆現有確診病例47例、無症狀感染者41例，疫情仍持續蔓延。

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而昨日新疆疫情防控小組已調高烏魯木齊市5區的疫情風險等級，烏魯木齊市天山區、沙依巴克區提升為「高風險地區」；烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）、高新技術產業開發區（新市區）、水磨溝區提升為「中風險地區」，宣布全市已進入「戰時狀態」。

雖然新疆疫情仍在持續升溫，但復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏18日曾在微博上寫道，「從目前北京、烏魯木齊市的經驗來看，中國目前所採取的快速反應、精準防控與動態清零的防控措施，已經能夠保證當地在3-4週後基本恢復正常生活」、「這肯定是目前對於中國最優的解法」。

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