武漢肺炎》控俄涉入駭客攻擊疫苗實驗室 英外相：過分

英國與美、加聯手指稱俄羅斯聯手駭客攻擊武漢肺炎疫苗研發機構。圖為法國藥廠賽諾菲（Sanofi）的疫苗實驗室。（法新社資料照）

2020-07-19 23:51:46

〔中央社〕英國外交大臣拉布今天表示，對於英國和盟國指稱俄羅斯聯手駭客攻擊武漢肺炎疫苗研發機構的說法，他「深具信心」，並形容俄國行為「過分且應受譴責」。

英國、美國和加拿大16日指控，名為APT29的駭客團體帶頭對數個參與研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗的研究室進行攻擊，且這群駭客「幾乎確定」和俄羅斯情報單位有關，他們的目的是竊取資料和智慧財產。

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莫斯科很快予以反駁，稱這些指控「無憑無據」。俄羅斯駐英國大使科林（Andrei Kelin）今天也在英國廣播公司（BBC）節目中表示，指控的內容「沒有道理」。

不過，拉布（Dominic Raab）今天接受英國天空新聞網（Sky News）訪問時重申，英美加三國是依據英國的「國家網路安全中心」（National Cyber Security Centre）和其他兩國各自對應機關所做的判斷，才提出這樣的指控。

拉布表示：「我們絕對有信心說，俄羅斯情報單位涉入對英國和各國組織的研發工作進行網路攻擊，目的若非為了造成破壞，就是為了牟利」。

拉布還說：「在目前全球紛紛團結嘗試對抗COVID-19的時刻，俄羅斯政府卻涉入這樣的活動，我認為不僅過分且應受譴責。」

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