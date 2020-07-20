美佛州連5天確診破萬 全球累計1439萬確診死亡逾60萬

過去一天美國佛州新增1.2萬確診病例，連續第5天單日破萬確診，不過美國總統川普仍稱他相信疫情最終會消失。（路透）

2020-07-20 07:05:46

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，過去一天美國佛州新增1.2萬確診病例，連續第5天單日破萬確診，不過美國總統川普仍稱他相信疫情最終會消失。截至目前全球累計確診已超過1441萬例。

根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示，全球累計確診已超過1441.8萬例，累計死亡人數也超過60.3萬例。其中美國確診病例已突破376萬例，死亡則是超過14萬。巴西確診則突破207.4萬例，死亡則是超過7.8萬。印度確診也突破107.7萬例，死亡則是超過2.6萬。俄羅斯確診逾77萬例，死亡則是超過1.2萬。後面3個國家通報的確診病例數加總大約等於美國。

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據佛州衛生當局指出，過去一天新增1萬2000名病例，已是連續第5天單日破萬確診，佛州的累計確診人數就超過35萬例，死亡人數也破5千，當地醫療系統過載，ICU病床容量達118％。不過川普在接受媒體訪問時卻稱，他知道佛州疫情嚴重，但再度重申疫情終究會消失，堅稱自己是對的。

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