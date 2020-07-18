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    中國神童13歲進大學 企業贊學費1年後卻大崩壞

    曾經的貴州神童廖葳。（圖擷取自網路）

    曾經的貴州神童廖葳。（圖擷取自網路）

    2020-07-18 07:18:09

    〔即時新聞／綜合報導〕神童少見，能順利在成年後發光更少見，不少神童會因為各種因素復歸平凡，近來中國媒體紛紛提起貴州人廖葳的故事，他13歲時就完成高中學業，甚至獲得企業贊助念大學，卻在入學一年後崩壞，神童光芒盡失。

    綜合中媒報導，1996年生的廖葳是中國貴州人，家境普通，但從小就有神童的跡象，3歲時能背數百首唐詩，5歲就進小學就讀，僅僅花了2年半就完成小學學業，從小學到高中，廖葳成績都是班上第一，厲害的是他課外很少花時間讀書，到了2009年，廖葳以13歲年紀完成高中學業，參加高考獲得563分，進入了中國農業大學。

    報導指出，高考時廖葳跟母親嚴重吵架，導致他考試結果不如預期，但真正的困難在於經濟，他的家庭為了供他念書，經濟拮据。貴州茅台公司知道後決定贊助他大學時期的學費與生活費，看似光明的未來，卻在一年後變調。

    報導表示，一年後，茅台突然停止贊助，原因在於廖葳進了大學後不再好好學習，沉迷於網路遊戲之中，導致成績大崩壞，連學校都準備勸退他，要他退學或轉系，廖葳選擇了轉系。對此廖葳的母親責怪父親沒有顧好兒子，並決定到北京陪讀，曾經耀眼的神童現已消失在茫茫人海之中。

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