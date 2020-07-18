美司法部長 批好萊塢、矽谷對中磕頭

美國司法部長巴爾十六日發表演說，抨擊美國若干大企業竟短視近利，對中共「磕頭」，將破壞後代的繁榮自由。（路透）

2020-07-18 05:30:00

斥中藉控制人民 發動經濟閃電戰

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國司法部長巴爾十六日發表強硬演說，抨擊中國共產黨透過控制人民，發動「經濟閃電戰」，逐步推翻基於規則的國際秩序，達成「中國方案」取代「美國夢」的企圖，而美國若干大企業竟短視近利，對中共「磕頭」，將破壞後代的繁榮自由，呼籲美國各界須共同對抗中共獨裁統治。

巴爾呼籲 共同對抗中共獨裁統治

巴爾指出，中共正透過侵略性、動員全體社會的運動，奪取全球經濟制高點，其核心是「中國製造二○二五」計畫下的機器人、先進資訊、航空與電動汽車等產業；匯率操縱、國家主導戰略投資、竊取與強迫智慧產權移轉、網路攻擊等，也都是其策略。至於「一帶一路」計畫，亦是專為中國的戰略利益和經濟需求而設計，以「外援」之名控制各國基礎設施，實為現代殖民主義的一種形式。

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中共終極企圖 是掠奪及取代美國

在此情況下，美企想進行自由和公平競爭只是幻想，但美企仍在「市場准入」條件誘惑下，不斷奉送投資和技術，之後卻反被中共以關稅、配額、不發放許可證等方式施壓；即使是全球前五百強的巨擘，也不願正式提出貿易投訴，因為怕惹惱中共。如今，美企愈發依賴中國市場，美國也在眾多商品和服務上愈發仰賴中國。

巴爾警告，中共的終極企圖是掠奪及取代美國。然而，Google、微軟、雅虎、蘋果等大企業，仍樂於與中共勾結；好萊塢也屈服於威脅，對作品自我審查，以安撫「這個世界上最強大的人權侵犯者」。

他舉例，迪士尼當年為了中國市場，不惜對製作《達賴喇嘛的一生》一片致歉，「創辦人華特．迪士尼若看到公司如今與外國獨裁者交易，也會心寒」。

他提醒，美企或許認為在中國發展必須「靠關係」，但這種做法可能已觸犯美國的《外國代理人登記法》。他也警告美企，所謂「雙贏」在中國意味「中國贏兩次」，不應忽視中國的野心。

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