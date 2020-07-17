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    長江中下游預警齊發！大洪水通過三峽大壩沖向武漢

    2020-07-18 01:04:39
    2020年長江第2號洪水現正通過三峽大壩，預計最快4天沖到武漢。（法新社檔案照）

    2020年長江第2號洪水現正通過三峽大壩，預計最快4天沖到武漢。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國2020年長江第2號洪水17日已經成形，目前長江中上游各個水情監測站，均測出超過警戒水位的大洪水，中國氣象台18日再度對長江流域發布各式災害預警，長江水文局也緊急對長江中下游發布洪水預警，洪水現正持續通過三峽大壩，最快4天沖到湖北省武漢市。

    中國湖北省武漢市測得的長江水位，已連續第12天持續超過警戒水位。（法新社）

    中國湖北省武漢市測得的長江水位，已連續第12天持續超過警戒水位。（法新社）

    中國中央氣象台今日持續對長江流域發布暴雨預警山洪災害氣象預警地質災害氣象風險預警，另外在甘肅、雲南、華北、山東、貴州也將出現大暴雨，當局天氣公報顯示，四川、重慶、湖北、湖南均會發生瞬間強降雨，類似降水情況還會延續3天。

    洪水影響，長江三峽大壩17日入庫流量一度將近每秒6萬立方公尺，武漢漢口水位持續超過26.3公尺的警戒水位。（圖取自長江水文網）

    洪水影響，長江三峽大壩17日入庫流量一度將近每秒6萬立方公尺，武漢漢口水位持續超過26.3公尺的警戒水位。（圖取自長江水文網）

    中國官媒《長江日報》報導，中國官方表示，長江今年出現的第2號洪水正在通過三峽大壩，當地水位快速上漲，17日晚間入庫的洪水流量，測得每秒5萬7800平方公尺；「長江水文網」數據顯示，至18日當地測出的入庫水流量，一度高達每秒5萬9800平方公尺。

    官媒指出，長江水文局目前持續針對長江中下游、城陵磯以下江段發布洪水預警，包括洞庭湖區、鄱陽湖區、水陽江區等地。

    官媒坦言，一旦武漢漢口關水位長時間超過29.73公尺的保證水位，堤防土體達到飽和，重大險情可能隨時發生。（圖取自新京報微博）

    官媒坦言，一旦武漢漢口關水位長時間超過29.73公尺的保證水位，堤防土體達到飽和，重大險情可能隨時發生。（圖取自新京報微博）

    中國湖北省武漢市漢口水情監測站，至今持續出現28公尺以上的水位，連續第12天超過警戒水位，也在當地成為懸河，《新京報》昨天坦言，一旦達到29.73公尺的保證水位，堤防土體可能達到飽和，重大險情可能隨時發生。

    長江2號洪水何時抵達武漢？官方對此表示，詳細流速需依據三峽水庫的出庫流量以及洞庭湖的入水量等綜合因素判斷，目前的最新預計，2020年長江第2號洪水最快4天抵達武漢，官方已宣布未來半個月，長江武漢漢口關水位將持續維持在警戒水位以上。

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