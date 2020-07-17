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    軍情動態》2410名空軍出線！美國首批「太空軍」9/1報到

    川普（圖右）今年5月向大家展示「太空軍」的軍旗。（法新社）

    川普（圖右）今年5月向大家展示「太空軍」的軍旗。（法新社）

    2020-07-18 00:17:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年12月20日宣布美國正式成立「太空軍」（Space Force, USSF），擁有154億美元（約新台幣4620億）預算。首批從空軍遴選出來的太空軍成員總共有2410人，將會在9月1日正式加入新部隊。

    美國太空軍16日發布聲明，表示已經從自願轉移到太空軍的8500名現役空軍飛行員及13名軍官中遴選出2410人，成為太空軍首批負責太空作戰任務的部隊，這些人將在9月1日報到。其餘如太空情報、網路空間作戰、作戰情報以及工程開發等不同任務領域的人員，則會在本月底進行遴選，估計會在明年2月時編列加入部隊。

    這些成員在本月底將會收到通知，要在轉到太空軍前完成相關任務事宜。雖然大部份成員都會在9月1日報到，但某些需要等待行政程序的成員會因此拖延，屆時報到的人數可能會和實編的2410人有落差。

    美國太空部隊副司令湯普森（David Thompson）表示，對這些首批太空軍成員來說，是令人振奮的歷史性時刻，每個人都肩負重大的責任，也必須提出大膽的想法，讓太空軍成為「21世紀的部隊」。

    美國空軍部長巴瑞特（Barbara Barrett）和太空司令部司令雷蒙德（John W. Raymond），於5月6日公開美國太空軍首支招募廣告，積極招募部隊，總兵力預計將擴增為1萬6000人。

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