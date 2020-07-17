重慶再被水淹了！街道慘成河道、洪水「破門」辦公室萬人急撤

重慶萬州再度淹水，街道變河道。（圖擷取自微博）

2020-07-17 11:50:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國連日暴雨成災，長江流域慘淹，位在上游的重慶15日再受暴雨襲擊，洪水猛漲，多城鎮被淹。其中重慶市萬州區災情慘重，滾滾洪水在街道上奔騰，水深最高達3公尺，光16日在五橋鎮紅星街道就有10幾棟房屋被淹，還有民眾拍到洪水「破門而入」，直灌辦公室的影片，而中央氣象台表示，暴雨將持續至18日。

綜合媒體報導，重慶15日晚間至16日遭暴雨襲擊，加上三峽大壩減緩洩洪造成長江重慶段水位一夜暴漲近3公尺，直接灌進重慶各城鎮，引發嚴重洪災，累計19個區縣逾18萬人受災，1千多棟房屋倒塌，6千多公頃農作物泡水中。

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其中重慶市萬州區災情最為慘重，16日上午滾滾洪水湧入城區，五橋鎮紅星街道十多幢房屋被淹，街道平均水深約1.5至2公尺，最高甚至達3公尺，當局急撤8000多人，民眾涉水逃命，驚恐地說「從沒見過這麼大的洪水」。此外，網路上也瘋傳一段洪水「破門而入」，直灌辦公室的影片，而中央氣象台表示這場暴雨將持續到18日。

中國重慶萬州15日傳有洪水從門直接灌入辦公室。（圖截自微博影片）

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