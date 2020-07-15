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    武漢肺炎》不畏疫情威脅 馬爾地夫重開邊境歡迎國際旅客

    度假勝地馬爾地夫今起開放國際旅客入住「無人島」觀光。（歐新社資料照）

    度假勝地馬爾地夫今起開放國際旅客入住「無人島」觀光。（歐新社資料照）

    2020-07-15 15:41:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊全球，各國仍嚴守邊境，限制國際旅客觀光，以防「病毒」入境。但度假勝地馬爾地夫卻宣布，從今（15）日起重開「無人島」飯店和船屋，以「一組遊客包一島」的方式接待國際遊客，入境旅客可辦30天免費落地簽證，不用隔離也無須出示武漢肺炎病毒檢測陰性文件，有人居住島嶼的度假村和飯店則從8月1日起開放。

    根據外媒《CNN》報導，馬爾地夫從今日起重開「無人島」飯店和度假村接待各國旅客，有人居住的島嶼飯店則於8月1日起接待遊客。遊客在入境馬爾地夫之前，無須出示報告證明自己病毒檢測呈現陰性，沒有症狀的遊客，也不需要隔離，但所有旅客在抵達之前，必須先向在馬爾地夫觀光局登記註冊的旅遊場所確認、預定好住宿行程。

    馬爾地夫觀光局表示，因馬爾地夫是由26個環礁組成，有超過1000座珊瑚礁島。大多數島嶼上只有一座度假村，幾乎是「一組遊客包一島」，因此只要掌握好遊客的行程、住宿地點，便可掌握旅客的活動足跡和接觸史，而每座度假村也會配有專業的醫護人員，若遊客在旅遊期間出現症狀，可直接在渡假村中隔離、治療。

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