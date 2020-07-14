中國駐英大使劉曉明：兩國關係正處於重要關口

面對香港局勢、華為設備等議題，劉曉明稱「中英關係正處於重要關口」。（法新社）

2020-07-14 15:46:05

〔即時新聞／綜合報導〕受香港局勢、華為設備等議題影響，英國與中國的關係近來逐漸緊張，中國駐英國大使劉曉明昨（13）日與前英國外交大臣米勒班（David Miliband）視訊通話，劉曉明稱「中英關係正處於重要關口」，米勒班則呼籲雙方應加強人道主義等方面的合作。

中國駐英國大使館今（14）日發文表示，劉曉明與米勒班昨天進行視訊通話，劉曉明指當前中英關係正處於重要關口，呼籲相互尊重主權和領土完整，互不干涉內政。米勒班則表示，當前國際局勢充滿不確定性，英中雙方應致力於維護多邊主義，在對抗武漢肺炎、支持人道主義援助等方面加強合作。

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中國實施「港版國安法」後，英國政府日前宣布放寬持英國國民海外護照（BNO）的權利，預計未來5年內將有20萬港人移民英國。劉曉明宣稱這是「對中國內政的嚴重干涉」。

此外，英國研擬2階段計畫禁止華為參與5G網路建設，現有的華為設備將在2027年前完成撤換。劉曉明先前曾警告，英國若將中國視為敵人「必將承擔後果」，並直指貿易將會受挫。

英國媒體《泰晤士報》（The Times）今天再發布消息指出，英國軍方正計劃把新航空母艦「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）部署在亞洲地區，以對抗中國日益增加的威脅。

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