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英法德日等27國聯合聲明 籲中國撤回港版國安法

聯合國駐日內瓦辦事處萬國宮前的各國國旗。（彭博資料照）

聯合國駐日內瓦辦事處萬國宮前的各國國旗。（彭博資料照）

2020-07-01 06:48:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人民代表大會常務委員會6月30日表決通過強行制定的「香港特區維護國家安全法」，並於同日由國家主席習近平簽署公布、施行。對此，27個西方國家發出聯合聲明，呼籲中國重新考慮在香港實施新國安法，並稱北京政府應保障曾經承諾的港人集會及新聞自由。

英國駐聯合國日內瓦辦事處大使布瑞斯威特（Julian Braithwaite）30日在聯合國人權理事會發言，代表27國西方國家宣讀針對港版國安法的聲明，這些國家多是歐盟成員，另外也包含澳洲、紐西蘭、日本、馬紹爾群島、帛琉、貝里斯等國家。

布瑞斯威特表示，27國對香港強推新的國家安全立法深表關切，港版國安法在沒有香港人民、立法機關或司法機構直接參與的情況下制定，破壞了「一國兩制」，這對當地人權有明顯的影響，呼籲中國及港府重新考慮有關立法，與香港人民、相關部門及司法機構商討，避免進一步損害香港多年來的權利和自由。

他提到，《中英聯合聲明》是在聯合國註冊具有法律約束力的協議，其中規定香港享有高度的自治和自由，包括包括人身、新聞、集會和結社的自由，《經濟、社會及文化權利國際公約》和《公民權利和政治權利國際公約》應繼續有效，這些權利也應在香港特區的基本法中得到保障。

27個國家包含澳洲、奧地利、比利時、貝里斯、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、冰島、愛爾蘭、德國、日本、拉脫維亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬紹爾群島、荷蘭、紐西蘭、挪威、帛琉、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞典、瑞士和英國。

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