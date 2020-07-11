為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國2025全面排除華為5G 劉曉明跳腳：拒絕更好的未來

    英國媒體10日爆料，英政府擬在2025年以前移除華為5G設備；對此，中國駐英大使劉曉明（見圖）表示，「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。（法新社資料照）

    英國媒體10日爆料，英政府擬在2025年以前移除華為5G設備；對此，中國駐英大使劉曉明（見圖）表示，「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。（法新社資料照）

    2020-07-11 19:16:50

    〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體10日爆料，英政府擬在2025年以前移除華為5G設備，文化部長道登（Oliver Dowden）將於14日在英國國會發表聲明；對此，中國駐英國大使劉曉明表示，「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。

    綜合媒體報導，英國1月已將華為5G建設比例刪至35％，並禁止其參與系統中的敏感項目，但英國政府近日持續加劇對中國態勢，不僅要在2025前移除華為在英國的5G網路，還將增加倫敦與北京之間的限制。

    針對英國政府排除華為的政策，中國駐英國大使劉曉明11日在推特指稱，「華為為英國當地社區與電信業做出巨大貢獻，並將為英國5G計畫和經濟復甦做出多貢獻。選擇華為才能有更多工作機會，拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。

    據悉英國保守派議員曾向首相強生（Boris Johnson）施壓，認為全面拒絕華為技術「應該加速到2023年」；對此，英國兩大電信公司沃達豐（Vodafone）和英國電信（BT）在9日表示，要切斷華為對英國的主流影響至少需要5年，理想狀態則是7年。

    針對英國政府排除華為的政策，中國駐英國大使劉曉明11日在推特指稱，「選擇華為才能有更多工作機會，拒絕華為是在拒絕一個更好的未來」。（圖擷取自Twitter）

    針對英國政府排除華為的政策，中國駐英國大使劉曉明11日在推特指稱，「選擇華為才能有更多工作機會，拒絕華為是在拒絕一個更好的未來」。（圖擷取自Twitter）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英媒揭曾收華為捐款 劍橋大學學院遭疑幫「洗白」
    2020-07-11 16:16

    英媒揭曾收華為捐款 劍橋大學學院遭疑幫「洗白」
    英媒爆料：英政府擬2025年前排除華為5G設備
    2020-07-11 07:03

    英媒爆料：英政府擬2025年前排除華為5G設備
    搶先振興！全國電子今起破盤價5天

    搶先振興！全國電子今起破盤價5天
    國際今日熱門
    2020-07-11 06:01

    502架次無人機擋不住！蝗蟲大軍越境入侵中國

    2020-07-11 06:41

    CNN：武肺致死病患 幾乎每個臟器都出現血栓

    2020-07-11 05:59

    逃往美國！中國病毒研究員大爆料：中國政府會殺了我 影片

    2020-07-11 01:51

    美中關係因疫受損 川普：不考慮第2階段貿易協議

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播