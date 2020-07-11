英國2025全面排除華為5G 劉曉明跳腳：拒絕更好的未來

英國媒體10日爆料，英政府擬在2025年以前移除華為5G設備；對此，中國駐英大使劉曉明（見圖）表示，「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。（法新社資料照）

2020-07-11 19:16:50

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體10日爆料，英政府擬在2025年以前移除華為5G設備，文化部長道登（Oliver Dowden）將於14日在英國國會發表聲明；對此，中國駐英國大使劉曉明表示，「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。

綜合媒體報導，英國1月已將華為5G建設比例刪至35％，並禁止其參與系統中的敏感項目，但英國政府近日持續加劇對中國態勢，不僅要在2025前移除華為在英國的5G網路，還將增加倫敦與北京之間的限制。

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針對英國政府排除華為的政策，中國駐英國大使劉曉明11日在推特指稱，「華為為英國當地社區與電信業做出巨大貢獻，並將為英國5G計畫和經濟復甦做出多貢獻。選擇華為才能有更多工作機會，拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來」。

據悉英國保守派議員曾向首相強生（Boris Johnson）施壓，認為全面拒絕華為技術「應該加速到2023年」；對此，英國兩大電信公司沃達豐（Vodafone）和英國電信（BT）在9日表示，要切斷華為對英國的主流影響至少需要5年，理想狀態則是7年。

#Huawei has contributed hugely to local community and telecommunications industry in UK, and it will do more for UK’s 5G plan and economic recovery. Choosing Huawei is choosing opportunities for jobs and growth. Rejecting Huawei is rejecting a better future. https://t.co/4zplfdP3gm — Liu Xiaoming （@AmbLiuXiaoMing） July 10, 2020

針對英國政府排除華為的政策，中國駐英國大使劉曉明11日在推特指稱，「選擇華為才能有更多工作機會，拒絕華為是在拒絕一個更好的未來」。（圖擷取自Twitter）

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