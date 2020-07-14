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    軍情動態》英國明年擬派航艦打擊群赴遠東 對付中國威脅

    《泰晤士報》今日報導，英國軍方正計畫在明年初首度部署「伊麗莎白女王號」航空母艦打擊群至遠東地區，對付日益增加的中國威脅。圖為英國海軍2艘新航艦，右邊是伊麗莎白女王號，左邊是威爾斯親王號。（美聯社）

    《泰晤士報》今日報導，英國軍方正計畫在明年初首度部署「伊麗莎白女王號」航空母艦打擊群至遠東地區，對付日益增加的中國威脅。圖為英國海軍2艘新航艦，右邊是伊麗莎白女王號，左邊是威爾斯親王號。（美聯社）

    2020-07-14 15:26:29

    〔即時新聞／綜合報導〕英國《泰晤士報》今日報導，英國軍方正計畫在明年初首度部署「伊麗莎白女王號」航空母艦打擊群至遠東地區，對付日益增加的中國威脅，屆時將與美國、日本等盟友展開聯合演習，穩定亞太局勢。

    伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）造價高達31億英鎊（約新台幣1151億元），於2017年12月7日服役，排水量約6.5萬噸，船身長約280公尺，是英國海軍史上最大船艦。伊麗莎白女王號在2019年12月完成F-35B戰鬥機的首次起降測試，並預計在今年內達成初始作戰能力（IOC）。

    報導表示，伊麗莎白女王號將與2個F-35B艦載機中隊，加上2艘45型驅逐艦（勇敢級）和23型巡防艦（公爵級）組成航艦打擊群，執行首次的遠洋任務。

    英國軍方也考慮，等到第2艘「威爾斯親王號」航空母艦（HMS Prince of Wales）完成訓練後，一併派往遠東地區。目前英國的既定戰略是將其中一艘航艦將部署在北大西洋，另一艘派往印太地區，在東西方維護英國利益。

    伊麗莎白女王號艦長基德（Jerry Kyd）中將表示，英國皇家海軍將重返印太地區，或許將來會以航艦打擊群的模式，長期部署在該區。基德也說，英國的F-35戰鬥機也可能部署在美國、日本基地內。

    英國國防部發言人則表示，仍未決定伊麗莎白女王號的未來動向，不過也沒有否認部署遠東地區的可能。

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