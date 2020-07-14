軍情動態》培訓陸航戰力 義大利接收首架AW169訓練直升機

義大利陸軍10日接收首架李奧納多公司的AW169訓練直升機，用於換裝培訓。（照片取自李奧納多公司）

2020-07-14 13:49:34

〔即時新聞／綜合報導〕義大利陸軍10日接收首架李奧納多公司（Leonardo S.p.A.）的AW169訓練直升機，用於換裝培訓，讓人員熟悉即將服役的AW169M輕型通用直升機。

綜合外媒報導，義大利共訂購2架AW169訓練直升機，賦予編號UH-169B，首架於10日舉行交付儀式，由位於拉美奇亞特梅的陸軍第2航空團「天狼星」（Sirio）使用，第2架預計在幾個月內交機。

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首架UH-169B的交付為義大利陸軍「輕型通用直升機」（LUH）計畫的里程碑，該計畫旨在以AW169M取代1970至1990年代服役的A-109、AB-205、AB-206、AB-212和AB-412直升機，並用於執行多種任務，包括運輸、監視、特種作戰、海上巡邏、陸上偵察、培訓、搜救和消防。

目前正在開發的AW169M將配備專用的飛行任務設備，包括兼容夜視鏡（NVG）的玻璃駕駛艙、先進的C4（指揮、管制、通訊和電腦）系統、吊掛救援及繩索快速垂降設備、電子光學 /紅外線（EO / IR）系統、探照燈、擴音器、貨鉤，以及內外置武器。義大利陸軍目前已訂購15架AW169M，未來可能會進一步擴大數量。

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