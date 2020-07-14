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    軍情動態》檢查獵鷹9號二級推進器 韓國首顆軍事衛星延後發射

    SpaceX昨天在推特發文表示，將延後南韓首顆軍事衛星「Anasisi-II」發射計畫，圖為「Anasisi-II」。（擷取自空中巴士集團官網）

    SpaceX昨天在推特發文表示，將延後南韓首顆軍事衛星「Anasisi-II」發射計畫，圖為「Anasisi-II」。（擷取自空中巴士集團官網）

    2020-07-14 12:05:13

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索技術公司SpaceX昨天（13日）在推特發文表示，為了檢查「獵鷹9號」（Falcon 9）二級推進器及相關設備更換，決定將南韓首顆軍事衛星「Anasisi-II」發射計畫延後，至於發射時程，仍須以SpaceX檢查狀況為依據。

    《韓聯社》報導，SpaceX原本計畫在當地時間14日下午5點至晚間8點55分（台灣時間15日清晨5點至上午8點55分）發射搭載「Anasisi-II」衛星的「獵鷹9號」火箭，但是因為需要檢查「獵鷹9號」二級推進器，所以將發射計畫延後。SpaceX表示，「獵鷹9號」一級推進器靜態點火試驗已於11日完成，至於發射計畫能否於隔天同一時段進行，將依SpaceX檢查結果而定。

    《韓聯社》指出，原先SpaceX期許「獵鷹9號」能打破「亞特蘭提斯號」（Atlantis）1985年創下的紀錄，「亞特蘭提斯號」當時在首次飛行後，僅花54天就再次發射升空，目前仍無任何人打破這項紀錄，而「Anasisi-II」軍事衛星則是空中巴士集團（Airbus）以歐洲之星E3000衛星為基礎所設計。

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