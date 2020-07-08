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    軍情動態》英國取消對沙烏地武器出口禁令

    英國政府7日宣布，取消對沙烏地阿拉伯為期1年的武器禁運。照片為英國皇家空軍的颱風戰機。（歐新社）

    英國政府7日宣布，取消對沙烏地阿拉伯為期1年的武器禁運。照片為英國皇家空軍的颱風戰機。（歐新社）

    2020-07-08 16:06:44

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府7日宣布，取消對沙烏地阿拉伯為期1年的武器禁令。在去年6月，英國上訴法院裁定，沙烏地阿拉伯在葉門空襲中涉及殺害平民，向其出售武器有違國際人道主義法，並令英國政府重新評估此事。

    綜合外媒報導，英國貿易大臣特拉斯（Liz Truss）在一份官方聲明中表示，依據調查報告，沙烏地阿拉伯在葉門空襲屬於「獨立事件」，且沙國有遵守國際人道主義的意願和能力。特拉斯說，英國政府將開始處理自去年6月以來所累積，來自沙國的申請。

    反武器貿易活動家史密斯（Andrew Smith）表示，英國這一決定「令人羞恥且道德破產」，他們正在考慮發起新的法律戰。據悉，自2015年3月葉門內戰爆發以來，沙烏地阿拉伯領導的聯軍轟炸中，已造成數千平民死亡。

    英國是沙烏地阿拉伯的主要武器供應國，英國航太公司（BAE Systems）在過去5年間，向其出售總額150億英鎊（約新台幣5500億元）的武器，包含用來執行空襲的龍捲風和颱風戰機。此外，雷神公司生產的Paveway IV精確引導炸彈（部份英國製造）也是英國外銷到沙國的武器。

    根據沙國官方媒體沙烏地新聞社（SPA）今日報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，英國渴望加強與沙烏地阿拉伯的國防關係，特別是在武器出口方面。

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