充斥「大而無用」爛尾樓 貴州小城舉債1672億元成「鬼城」

獨山縣充斥其他各種風格的建築，市容十分怪異。（圖擷取自微博）

2020-07-14 11:46:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國地方各地時常出現誇張建物或是大面積「鬼城」，而中國網路上近期流傳一部名為《馬前卒暴走，親眼看看獨山縣怎麽燒掉400億》影片，研究城市議題的中國作家黃漢城發表文章表示，透過影片便可看見地方官在「晉升競標賽中」對於政績的瘋狂執念，強調貴州省獨山縣人均收入不過1萬人民幣左右，卻舉債超過400億人民幣（約新台幣1672億元）。

黃漢城表示，獨山縣是貴州省最南端的一個小城，一半人口是農村戶口，就是領導人所說的「6億人月收入不足1000元」的現場，不過自從2010年來了一位「潘書記」之後，在他任職8年時間，獨山縣走上一條狂飆的「舉債之路」。

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而在《馬前卒暴走，親眼看看獨山縣怎麽燒掉400億》影片中可看到，獨山縣民本身所居住的房屋和一線城市相比相對落後，但是獨山縣內卻充斥其他各種風格大不相同的建築，有新穎的商業大廈，又有古代風格的宏偉建築，甚至有「布達拉宮」、「紫禁城」、「民國風情街」等建築，充滿各種仿冒作品的大博物館，以及數座占地廣闊的科技中心，不過上述宏偉建築大多都是「爛尾樓」，宏偉建築對比稀少人煙，讓獨山縣部分地區宛如一座鬼城。

黃漢城透露，獨山縣在負債400億元後，留下許多爛尾工程，每年光利息就高達40億元，不過獨山縣一年的財政收入也才10億元，他估算，若是不發薪水給公教單位，35萬獨山縣民也要花半個世紀才能還清債務。

有「PTT創世神」封號的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也在臉書分享此文，並引用內文「投資2.6個億的獨山經開區大數據中心，方圓500米能撞見1個人，就算我輸。」並諷刺地說：「台灣還在吃滷肉飯。」網友也留言：「他們是想蓋一個小人國，真人大小版。」

獨山縣內有多座科技中心，但都是徒有外觀，內部空無一物。（圖擷取自微博）

獨山縣在負債400億元後，留下許多爛尾工程。（圖擷取自微博）

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