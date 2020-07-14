中國10歲童狂丟石頭撿玩具 結果賓士車毀了

中國一名10歲女童為了撿玩具，竟用丟石頭的方式，結果砸壞賓士車。（圖翻攝自星視頻）

2020-07-14 11:03:08

〔即時新聞／綜合報導〕小朋友常常做出一些出乎意料的事情，中國一名10歲女童為了撿玩具，竟用丟石頭的方式，結果砸壞賓士車，家長只得負責賠償。

《中國警察網》報導，中國安徽銅陵市義安區一名劉姓民眾報警表示，自己的賓士車車後玻璃被人砸碎，警方調監視器查看後發現，竟然有一名10歲小女孩，為了要撿回卡在樹上的玩具，竟然朝著上方狂丟石頭好幾次，結果毀損樹下車輛。

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報導指出，經過調解後家長賠償車主損失人民幣4900餘元（約台幣2萬元）。

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