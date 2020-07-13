震撼！美國土安全部前副部長：川普曾打算賣掉波多黎各

美國國土安全部前副部長杜克（Elaine Duke）透露，2017年颶風瑪莉亞肆虐波多黎各後，總統川普一度想把波多黎各給賣掉。（美聯社）

2020-07-13 11:56:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國國土安全部前副部長杜克（Elaine Duke），曾在2017年代理部長職位4個月左右，最後由尼爾森（Kirstjen Nielsen）接任部長。杜克近來向媒體踢爆大秘辛，那就是2017年颶風瑪莉亞肆虐波多黎各後，美國總統川普一度想把波多黎各給賣掉。

據《紐約時報》報導，杜克透露，川普當時在討論波多黎各災後復原等問題，似乎以商人的本質為出發點，接連丟出「我們可以外包電力嗎？」、「可以賣掉這座島嗎？」等想法。不過，杜克也坦言川普提出想法之後，從未認真討論過賣掉波多黎各一事。

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白宮發言人迪爾（Judd Deere）針對杜克的言論，強調川普對美國人民信守承諾，從未動搖他對美國人民的最高義務，亦即維護民眾的安全和相關保障。

杜克說，她最美好的回憶之一就是在颶風瑪莉亞襲擊後，於波多黎各南部海岸龐塞市向無家可歸的人們分發物資，但除了川普出售波多黎各之的想法之外，川普幕僚的行為也令她感到失望。

杜克表示，在瑪莉亞颶風接近波多黎各時，她要求美政府在登陸前宣布一項緊急聲明，卻遭到當時的總統預算主管穆瓦尼（Mick Mulvaney）拒絕。

杜克透露，穆瓦尼還向她放話「不要那麼情緒化，這與人民無關而是和金錢有關。」對此，穆瓦尼已駁斥自己從未說過上述言論，並指稱杜克在代理國土安全部部長時很少做對事情。

另外，杜克當時和穆瓦尼吵完架後，川普隔天就對波多黎各人民表達關切之意，讓她感到十分高興，但隨後川普又和波多黎各政治人物在推特爆發口水戰，讓她相當沮喪。

杜克在美國國防部和國土安全部工作將近30年之久，自稱是俄亥俄州克利夫蘭地區的孩子也是個終身共和黨員，這是她離開公職兩年多後首次公開評論政府。

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