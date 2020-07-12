川普終於戴口罩稱「從未反對」 美媒：幕僚苦求得來

先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院時，難得地公開戴上口罩亮相。（彭博）

2020-07-12 09:24:09

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，但自疫情在全球大流行以來，美國總統川普過往總是對疫情抱持特別樂觀的態度，甚至一向抗拒戴口罩，不過他11日出席活動時終於首度在公開場合戴口罩，且他還聲稱「從未反對戴口罩過」。

綜合媒體報導，武漢肺炎疫情爆發以來，美國疫情始終居高不下，到目前確診人數仍位居全球之冠，據外媒最新統計到目前已有超過323萬人染疫，其中有超過13萬人死亡。而先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院（Walter Reed hospital）時，則是難得地公開戴上口罩亮相，一旁旁隨行的官員及護衛也都戴上口罩，這也是自疫情爆發以來，他首次被拍到戴上口罩。

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川普還對現場媒體宣稱，自己從來就沒反對戴口罩，並稱戴口罩是好事，在醫院戴上口罩也很正常。他也提及，慰問士兵的過程中會與他們交談，且有些人才剛動完手術。不過針對川普說法，美媒報導也指稱，川普先前公開現身時總是拒絕帶上口罩，過去就曾引發外界批評，這次會戴上口罩則是因為在幕僚強烈懇求下，川普才終於同意，目的也是希望為支持者樹立榜樣。

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先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院時，難得地公開戴上口罩亮相。（美聯社）

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