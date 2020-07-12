為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普終於戴口罩稱「從未反對」 美媒：幕僚苦求得來

    先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院時，難得地公開戴上口罩亮相。（彭博）

    先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院時，難得地公開戴上口罩亮相。（彭博）

    2020-07-12 09:24:09

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，但自疫情在全球大流行以來，美國總統川普過往總是對疫情抱持特別樂觀的態度，甚至一向抗拒戴口罩，不過他11日出席活動時終於首度在公開場合戴口罩，且他還聲稱「從未反對戴口罩過」。

    綜合媒體報導，武漢肺炎疫情爆發以來，美國疫情始終居高不下，到目前確診人數仍位居全球之冠，據外媒最新統計到目前已有超過323萬人染疫，其中有超過13萬人死亡。而先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院（Walter Reed hospital）時，則是難得地公開戴上口罩亮相，一旁旁隨行的官員及護衛也都戴上口罩，這也是自疫情爆發以來，他首次被拍到戴上口罩。

    川普還對現場媒體宣稱，自己從來就沒反對戴口罩，並稱戴口罩是好事，在醫院戴上口罩也很正常。他也提及，慰問士兵的過程中會與他們交談，且有些人才剛動完手術。不過針對川普說法，美媒報導也指稱，川普先前公開現身時總是拒絕帶上口罩，過去就曾引發外界批評，這次會戴上口罩則是因為在幕僚強烈懇求下，川普才終於同意，目的也是希望為支持者樹立榜樣。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院時，難得地公開戴上口罩亮相。（美聯社）

    先前一向抗拒戴口罩的川普，11日訪問馬里蘭華特里德軍醫院時，難得地公開戴上口罩亮相。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》近期將拜訪軍醫院 川普鬆口要戴口罩了
    2020-07-10 12:41

    武漢肺炎》近期將拜訪軍醫院 川普鬆口要戴口罩了
    和川普不同調 多名共和黨員籲戴口罩
    2020-07-01 16:48

    和川普不同調 多名共和黨員籲戴口罩
    新店這案買氣超旺 未公開熱即7成

    新店這案買氣超旺 未公開熱即7成
    依然故我 川普視察醫療物資配發中心仍不戴口罩
    2020-05-15 11:14

    依然故我 川普視察醫療物資配發中心仍不戴口罩
    川普下達白宮口罩令防疫情擴散 自己卻仍不戴
    2020-05-12 07:18

    川普下達白宮口罩令防疫情擴散 自己卻仍不戴
    不戴口罩遭批 川普辯：有戴只是你們沒看到
    2020-05-07 13:34

    不戴口罩遭批 川普辯：有戴只是你們沒看到
    「為何老是丟口罩？」 川普建議消毒後重複利用
    2020-03-23 15:07

    「為何老是丟口罩？」 川普建議消毒後重複利用
    國際今日熱門
    2020-07-11 09:43

    美中劍拔弩張？ 彭博：川普政府下週將對南海局勢作出宣示

    2020-07-11 09:40

    武漢肺炎》結束了？北京連喊五天「加零」 中國僅增2例境外

    2020-07-11 10:19

    軍情動態》不只F-35 日本還要在2031年建造第6代戰鬥機

    2020-07-11 10:23

    美總統大選將至 臉書考慮禁政治廣告

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播