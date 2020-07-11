堅決干預司法？ 川普為「通俄門」親信史東減免所有刑期

川普動用職權，為親信兼老友史東（圖）減免所有刑期。（歐新社）

2020-07-11 10:51:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於當地時間10日動用職權，為他的親信史東（Roger Stone）減免所有刑期。史東是2016年川普競選團隊顧問，在「通俄門」案中被判刑3年4個月。《路透》報導直指，這是川普對司法案件「最堅決的干預」。

綜合外媒報導，史東原訂14日就要向監獄報到服刑，不過川普卻在10日決定為他減免所有刑期。白宮的聲明將史東描述為「受害者」，稱「史東已經飽受折磨，受到非常不公平的對待，如同此案中的其他人一樣」，「史東現在自由了」。

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雖然此次減刑並非特赦，不會抹去史東的刑事罪名，但川普此舉仍廣受批評。美國參議院情報委員會副主席華納（Mark Warner）表示，「美國以法治立國，但我們的總統似乎很鄙視它」，眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）更大酸，「川普此舉顯示美國有兩種司法制度，一種是服務他犯罪的朋友們，另一種是服務其他人。」

史東與川普已經有數十年的友誼，他長期擔任川普的顧問。史東在「通俄門」調查期間被控欺騙國會、干擾證人、妨礙國會調查等，被判處3年4個月有期徒刑。

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