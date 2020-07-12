貴州公車墜湖21死15傷 警調查：司機不滿房屋拆遷直衝水庫

貴州公車墜湖一案導致21人死亡，15人受傷。（路透）

2020-07-12 23:56:40

〔即時新聞／綜合報導〕震驚中國的貴州公車墜湖一案已有新進展，安順警方12日通報，涉案的52歲司機張某鋼，因為幾年前與妻子離婚，常感嘆生活不幸福，而最近其承租的公租房將被拆除，申請新的公租房又失敗，導致張某鋼心生不滿，進而產生厭世情緒，最後釀成了悲劇。

《新華社》報導，警方認定，張某鋼2016年與妻子離異後，時常感嘆生活不順心，他在西秀區釀造機械廠任職時，分配到一間40平方公尺大的公租房，但之後該房卻被列入棚戶區改造計畫內。張某鋼又申請一套新的公租房，但並未獲得。案發當日早上，張某鋼發現他所承租的房子將被拆除，因此撥打當地服務熱線，對近來遭遇表達不滿。

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警方表示，張某鋼7日當天與同事提早交班，又透過通訊軟體向女友表達了厭世情緒，並趁乘客上下車的空檔喝了上班前購買的白酒，最後在中午12點12分駕駛至虹山水庫大壩時，突然轉向加速，穿越5個車道後再撞毀護欄，將車身衝入水庫，導致包含張某鋼在內21人死亡，15人受傷。

張某鋼屍體解剖後顯示死因為溺水，並在遺體中檢測出乙醇，也排除了服用安眠鎮靜類、抗精神失常類、毒品等常見藥物的可能。

安順公安又表示張某鋼並無女兒，僅與前妻育有一子，因此網傳張某鋼女兒因高考失利而投湖自殺實屬謠言。

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