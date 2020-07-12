為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貴州公車墜湖21死15傷 警調查：司機不滿房屋拆遷直衝水庫

    貴州公車墜湖一案導致21人死亡，15人受傷。（路透）

    貴州公車墜湖一案導致21人死亡，15人受傷。（路透）

    2020-07-12 23:56:40

    〔即時新聞／綜合報導〕震驚中國的貴州公車墜湖一案已有新進展，安順警方12日通報，涉案的52歲司機張某鋼，因為幾年前與妻子離婚，常感嘆生活不幸福，而最近其承租的公租房將被拆除，申請新的公租房又失敗，導致張某鋼心生不滿，進而產生厭世情緒，最後釀成了悲劇。

    《新華社》報導，警方認定，張某鋼2016年與妻子離異後，時常感嘆生活不順心，他在西秀區釀造機械廠任職時，分配到一間40平方公尺大的公租房，但之後該房卻被列入棚戶區改造計畫內。張某鋼又申請一套新的公租房，但並未獲得。案發當日早上，張某鋼發現他所承租的房子將被拆除，因此撥打當地服務熱線，對近來遭遇表達不滿。

    警方表示，張某鋼7日當天與同事提早交班，又透過通訊軟體向女友表達了厭世情緒，並趁乘客上下車的空檔喝了上班前購買的白酒，最後在中午12點12分駕駛至虹山水庫大壩時，突然轉向加速，穿越5個車道後再撞毀護欄，將車身衝入水庫，導致包含張某鋼在內21人死亡，15人受傷。

    張某鋼屍體解剖後顯示死因為溺水，並在遺體中檢測出乙醇，也排除了服用安眠鎮靜類、抗精神失常類、毒品等常見藥物的可能。

    安順公安又表示張某鋼並無女兒，僅與前妻育有一子，因此網傳張某鋼女兒因高考失利而投湖自殺實屬謠言。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    影片曝光！ 中國貴州大巴直衝水庫 21人死、15人傷
    2020-07-07 19:12

    影片曝光！ 中國貴州大巴直衝水庫 21人死、15人傷
    中國貴州安順一輛大巴直衝水庫 驚爆載有多名學生傷亡未明
    2020-07-07 14:08

    中國貴州安順一輛大巴直衝水庫 驚爆載有多名學生傷亡未明
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    龍吟？貴州詭異聲響驚動千人 調查結果...鳥在叫
    2020-07-03 18:27

    龍吟？貴州詭異聲響驚動千人 調查結果...鳥在叫
    中國暴雨不止 長江中下游最危險、貴州街道成瀑布已死多人
    2020-06-23 07:13

    中國暴雨不止 長江中下游最危險、貴州街道成瀑布已死多人
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    中國貴州混凝土公司樓塌 搶救65小時5生還7罹難
    2020-03-30 21:08

    中國貴州混凝土公司樓塌 搶救65小時5生還7罹難
    武漢肺炎》年齡越來越小！貴州驚見「滿月女嬰」確診
    2020-02-04 15:55

    武漢肺炎》年齡越來越小！貴州驚見「滿月女嬰」確診
    國際今日熱門
    2020-07-12 00:58

    土耳其修法改變律師協會結構 上千律師抗議

    2020-07-12 06:13

    南非教堂遭夜襲 挾持人質槍殺5人、6人送醫

    2020-07-12 06:46

    天空都被照亮！中國遼寧驚傳化工廠爆炸 傳17傷但真實情況不明

    2020-07-12 01:59

    中國任意執法風險升高 美警告公民要更加小心

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播