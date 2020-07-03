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龍吟？貴州詭異聲響驚動千人 調查結果...鳥在叫

中國貴州威寧縣秀水鄉大山里近日連續數天有民眾聽到詭異叫聲，吸引居民好奇圍觀，還比喻為「龍的呻吟」，但也有人憂心是否為不祥前兆。（圖擷取自微博）

中國貴州威寧縣秀水鄉大山里近日連續數天有民眾聽到詭異叫聲，吸引居民好奇圍觀，還比喻為「龍的呻吟」，但也有人憂心是否為不祥前兆。（圖擷取自微博）

2020-07-03 18:27:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國貴州威寧縣秀水鄉大山里，近日連續數天有民眾聽到詭異叫聲，吸引當地居民好奇圍觀，還比喻為「龍的呻吟」，但也有人憂心是否為不祥前兆。當地政府一度指稱「這是造謠」，是網友後製影片，但事後又介入調查，稱是近期雨水較大，溶洞的流水而發出聲音。

綜合中媒報導，秀水鄉堅強村大山裡一週前開始，連續多日傳出「嗡嗡」的低吼聲，造成當地居民人心惶惶，不少民眾圍觀議論紛紛，一度比喻為「龍的呻吟」，但也有人擔憂，這是否是地震或山崩等不祥前兆，才會發出這個聲音。影片在網路曝光也引發關注，每天有數千至上萬人圍觀，造成交通堵塞，迫使當地政府不得不做出回應。

秀水鄉政府一度對外聲稱「這是造謠」，說是有網友自行後製影片，但事後又指稱，經過地質專家的現場勘察，推測應是近期雨水較大，溶洞的流水發出聲音。目前專家勘察已完成，現場不會發生地質災害。

但當地政府為盡快查明秀水鎮不明聲源產生的原因，威寧縣邀請中國國務院特殊津貼專家、人與生物圈中國國家委員會專家委員、貴州省野生動植物管理站站長冉景丞赴現場調查，進行採樣、分析和比對，初判不明聲源是「黃腳三趾鶉」所發出。

據悉，黃腳三趾鶉為小型鳥類，外形似鵪鶉，在貴州是夏候鳥，繁育期啼叫時聲音悠長沉悶，有類似牛叫聲。

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