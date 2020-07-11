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    土耳其修法改變律師協會結構 上千律師抗議

    土耳其數千名律師今（11日）在伊斯坦堡抗議，指稱土耳其早已混亂不堪的司法系統將因為新法遭到進一步的損害。（法新社）

    土耳其數千名律師今（11日）在伊斯坦堡抗議，指稱土耳其早已混亂不堪的司法系統將因為新法遭到進一步的損害。（法新社）

    2020-07-12 00:58:41

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其議會11日通過1項極具爭議的法律，旨在改變現有的律師協會結構，原先的1省1協會未來將被允許成立1省多個律師協會。數千名律師今（11日）在伊斯坦堡抗議，指稱土耳其早已混亂不堪的司法系統將因為新法遭到進一步的損害。

    《路透》報導，新法將允許土耳其每個省建立多個律師協會，以取代目前1省1協會的狀態，從而削弱律師協會的權力。當前的律師協會表示，近年來司法系統紊亂、律師入獄，民眾對法官、檢察官的信心已日益下降，律師協會某種程度上代表著人權監督機構。

    2019年至少42家土耳其律師協會因質疑土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）違背法律的獨立性，聯合發表聲明抵制艾多根，律師協會並曾多次批判政府。因此，有些反對者認為，新法的上路根本就是因為政府想削弱律師協會的話語權。

    在議會共600個席位中，新法以251票通過，其中只有417位議員投票。人權觀察（Human Rights Watch）及國際法律家委員會（International Commission of Jurists）認為，新法減弱了律師協會作為人權監督機構的作用，並指出土耳其政府想建立的根本是「黨派」律師協會，最終公民將受到傷害。

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