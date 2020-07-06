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    反港區國安法 歐洲議員籲停止香港引渡協定

    中國近期通過港區國安法，國際思考反制，比利時前總理、歐洲議會重量級議員維霍夫斯達今天呼籲歐洲國家尋求共識，停止實施與香港間的引渡協定。香港街頭一對老夫妻走過成排鎮暴警察前。（路透）

    中國近期通過港區國安法，國際思考反制，比利時前總理、歐洲議會重量級議員維霍夫斯達今天呼籲歐洲國家尋求共識，停止實施與香港間的引渡協定。香港街頭一對老夫妻走過成排鎮暴警察前。（路透）

    2020-07-06 23:33:00

    〔中央社〕中國近期通過港區國安法，國際思考反制，比利時前總理、歐洲議會重量級議員維霍夫斯達今天呼籲歐洲國家尋求共識，停止實施與香港間的引渡協定。

    為抗議實施「港區國安法」，加拿大政府7月3日祭出一連串制裁措施，除暫停執行與香港的引渡協定，還停止出口軍事敏感裝備至香港，同時更新旅遊警示，讓加國人民知道該法可能對他們的影響。

    維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）今天在個人社群臉書發文，表示自實施安全法以來，香港法治已結束正常運作。他呼籲效法加拿大，歐洲國家應該尋求共識，停止實施與香港間的引渡協定。

    由於「港區國安法」載明，不具香港永久居民身分者在香港以外地區犯罪，也在此法管轄範圍內，外界因此憂心入境上述國家，恐面臨「送中」風險。

    根據中國司法部官網公告，截至2019年9月為止，全球共有55國與中國簽訂引渡條約。

    另根據香港律政司公告，截至今年4月20日，共19國與香港簽有移交逃犯協定且已生效，分別為：韓國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、南非、英國、捷克、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄牙、加拿大、美國、澳洲、紐西蘭。

    近年中國因迫害新疆維吾爾族人及侵犯香港自由人權，國際上制裁聲浪漸高，維霍夫斯達去年12月也曾表示，歐盟需有能力懲罰侵犯人權者，這是歐洲議會長期以來一直追求的目標。

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