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    被控非法集結未認罪 黃之鋒︰認罪與否都不影響被國安法起訴

    周庭（由右至左）、黃之鋒及林朗彥被控煽惑、參與非法集結，今日在香港東區法院開庭。（路透）

    周庭（由右至左）、黃之鋒及林朗彥被控煽惑、參與非法集結，今日在香港東區法院開庭。（路透）

    2020-07-06 17:51:47

    〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及成員周庭，被指控去年6月涉嫌煽惑示威者包圍警總以及參與非法集結，今日香港東區裁判法院再開庭，周庭表示認罪，黃之鋒和林朗彥則未認罪。周庭表示，認罪與否是個人決定，若政府希望要用「港版國安法」打壓，無論在此次案件做任何決定，都不能阻止政府的作為，希望香港人堅持爭取民主自由的信念。

    綜合港媒報導，香港東區法院今日裁判黃之鋒、林朗彥及周庭在去年6月21日涉嫌煽惑示威者包圍警總、參與未經批准集結罪等案件，黃之鋒表示，對於「光復香港，時代革命」成為禁語，不知道當局的界線在哪，相信不論認罪與否，都不會影響當局就「港版國安法」起訴他們；他補充，這是被指控的罪名，比起被控暴動罪和國安法的人來說微不足道。

    黃之鋒提到，離開香港眾志不是容易的決定，相信每個人會繼續以不同方式在民主運動中貢獻及抗爭。

    周庭認罪︰盼港人堅持民主自由信念

    周庭表示，她過往沒有案底，法院判處非監禁的刑罰可能性較高，不過她也有心理準備被判監禁。周庭還說，認罪與否是個人決定，若政府希望用「港版國安法」打壓，無論他們在此次案件作什麼決定，都不能阻止政府，希望港人堅持爭取民主自由的信念。

    黃之鋒與林朗彥未認罪，2人與周庭獲准以原有條件保釋。8月5日下午將在西九龍法院處理周庭的定罪和判刑，以及黃之鋒、林朗彥的審前覆核。

    「學民女神」周庭認罪。（彭博社）

    「學民女神」周庭認罪。（彭博社）

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