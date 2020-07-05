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武漢肺炎》單日暴增8千例刷新紀錄 德州確診累計突破19萬

德州州長艾波特（Greg Abbott）於2日頒布德州的口罩配戴令，無法配合者可能會被罰款。（美聯社）

德州州長艾波特（Greg Abbott）於2日頒布德州的口罩配戴令，無法配合者可能會被罰款。（美聯社）

2020-07-05 15:14:34

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，美國境內疫情肆虐，目前確診及因武漢肺炎死亡病例數仍雙雙居冠，令人擔憂；根據美國德州衛生單位10日公布最新統計，該州單日新增逾8千例，為疫情爆發以來單日最大漲幅，使德州累計確診人數突破19萬例。

根據《福斯新聞》報導，德州官方在本週六公布最新統計，該州週五單日新增共8258例，該州確診病例數累計19萬1790例；除此之外，德州當日也新增33例死亡，使該州累計死亡病例數攀升至2608例，州內在院病患則穩定保持在7890人。

德州州內確診人數遲遲難降，6月22日，該州以單日新增逾6000例刷新單日新增病例最高紀錄，州長艾波特（Greg Abbott）只能在6月底宣布中止重新開放計畫，豈料本月10日單日確診數字又見新高。透過辦公室發布影片，艾波特疾呼，疫情並沒有消失，而且還惡化，直到針對武漢肺炎的有效療法問世前，在無法重新封鎖的情況下，德州亟需所有人共同配合抗疫、防堵疫情擴散。

艾波特在當地時間2日時頒布了口罩配戴令，州內無法配合防疫規定配戴口罩者，初次違規可能會收到口頭或書面警告，若出現二次違規情況，最高可能會被開罰250美元（合約7300元新台幣）罰金。除此之外，地方官員也因州長命令獲得權力，可合法限制某些超過10人的戶外聚會。

截至最新統計，美國境內確診病例數為28萬39542例，死亡病例數為12萬9676例。

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