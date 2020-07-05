武漢肺炎》連續三日破60！ 南韓昨單日新增61例確診

南韓防疫單位最新統計，4日單日新增61例確診。圖為首爾醫事人員採集檢體情況。（美聯社）

2020-07-05 13:23:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響持續，南韓境內同時面對本土病例和境外移入病例壓力，疫情狀況不輕忽；根據南韓防疫單位最新統計，4日單日新增61例確診，其中43例為本土病例，18例為境外移入病例，為南韓連續第10日境外輸入病例達二位數，連續第3日新增病例突破60例。

據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，4日單日新增61例確診，無新增死亡病例，單日新增病例連續三天超日60例。截至最新，南韓境內確診病例累計共1萬3091例，死亡病例累計共283例。

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南韓除首都圈，其他地區如光州市、大田市也有集體感染發生；旺成教會等案仍影響首都圈，光州地區則受到寺廟、教會等案影響，疫情持續擴散。觀察疫情分布，新增43例本土病例分別為首爾市14例、京畿道4例、光州市15例、大田市8例、江原道和慶尚北道各1例。

境外移入病例部分，18例中有9例在入境檢疫過程確診，其餘9例則是入境後居家隔離期內確診；南韓無論境內境外都面臨防疫壓力，提醒近期有安排南韓旅遊行程之國人，可適當延後出遊日期，以策安全。

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