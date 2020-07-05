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武漢肺炎》無助降低死亡率 世衛停止抗瘧疾、HIV合併藥物試驗

世界衛生組織宣布，立即停止抗瘧疾藥羥氯奎寧、HIV藥物洛匹那韋／利托那韋合併藥物試驗。（路透）

世界衛生組織宣布，立即停止抗瘧疾藥羥氯奎寧、HIV藥物洛匹那韋／利托那韋合併藥物試驗。（路透）

2020-07-05 14:17:59

〔即時新聞／綜合報導〕因無助於降低武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）住院患者死亡率，世界衛生組織（WHO）4日宣布，將停止對抗瘧疾和人類免疫缺乏病毒（HIV）的合併藥物試驗。

綜合外媒報導，世衛發表聲明表示，經過中期試驗結果顯示，使用抗瘧疾藥羥氯奎寧（hydroxychloroquine）、HIV藥物洛匹那韋／利托那韋（Lopinavir/ritonavir）和標準療法相比，住院患者死亡率幾乎無差異，團隊人員將立即中斷試驗。

世衛表示，依據試驗的國際指導委員會做出這項決定，並強調，這項決定不會影響藥物使用在非住院患者或用於預防措施的研究。

另一項武漢肺炎的藥物研究，則是觀察抗病毒藥瑞德西韋（remdesivir）的潛在療效。經研究顯示，該藥物能縮短病患在醫院的恢復時間，歐洲執委會（The European Commission）也在3日有條件的批准瑞德西韋。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，目前有將近5500名患者在39個國家參與武漢肺炎藥物的臨床試驗，預計將在2週內得到初步結果。

目前全球開發近150個疫苗，其中18款已進入人體試驗階段，世衛突發衛生事件執行主任麥克．萊恩（Mike Ryan）則提醒，儘管疫苗可能在年底前問世，但何時能開始量產才是問題。

根據世衛通報數據，過去1天全球各地新增逾21萬人確診，再破單日新高。全球累計確診超過1118萬例，累計死亡病例超過52.8萬例。

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