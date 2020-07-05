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武漢肺炎》又是個位數？ 北京昨增2例 中國增8例

北京昨單日新增2例確診，為連續第7日呈個位數。圖為北京民眾排隊接受核酸檢測情況。（路透）

北京昨單日新增2例確診，為連續第7日呈個位數。圖為北京民眾排隊接受核酸檢測情況。（路透）

2020-07-05 10:26:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京於6月11日爆發境內二次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，多例確診與大型農畜水產市集「新發地批發市場」相關，中國官方數據卻在不到1個月內呈現落幕趨勢；根據中國國家衛健委、北京衛健委數據宣稱，北京昨單日新增2例，為連續第7日個位數，同時也是中國4日單日新增8例唯2之本土病例。

根據中國國家及北京衛健委統計數據，中國4日單日無新增死亡病例，新增確診病例共8例，6例為境外輸入，分別為甘肅3例、天津1例、上海1例和四川1例，2本土病例全集中在北京。北京方面，當地新增2例確診出現在「新發地批發市場」所在地豐台區，另無新增疑似病例、死亡病例及「無症狀感染者」。

此為北京當地連續第7日新增病例為個位數，自6月11日0時至7月4日24時，北京累計本地確診病例共334例，截至最新統計共10例出院，在院病例數為324例，尚在觀察的「無症狀感染者」仍與昨日持平為29例。

截至中國衛健委最新統計，中國累計死亡病例共4634例，累計確診病例則有8萬3553例。

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