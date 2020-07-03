為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

不是乘以七！美國研究：1歲狗相當於人類30歲

美國研究發現，狗的年齡可能比先前所認為的還「老」，一歲的狗狗相當於人類30歲。（法新社）

美國研究發現，狗的年齡可能比先前所認為的還「老」，一歲的狗狗相當於人類30歲。（法新社）

2020-07-03 21:25:52

〔中央社〕一般大多認為換算狗年齡為人類年紀，只要乘以7即可。但一項美國研究發現，並非這麼簡單，狗的年齡可能比先前所認為的還「老」，一歲的狗狗相當於人類30歲。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）醫學院研究團隊在科學期刊「細胞系統」（Cell Systems）發表的文章中指出，團隊檢視名為「甲基」（Methyl group）的特定分子在人類基因組特定區域隨著時間而累積的情況，並比對狗基因組類似區域的狀況。

這項研究採集約100隻拉布拉多幼犬及成犬的基因資料，研究結果顯示，狗年齡不直接等於人類年紀的7倍。團隊指出，出生一年內，甲基在狗基因組累積的速度比人類快出許多，也就是說，變老的速度比較快；不過，隨著時間過去，比起人類，狗的老化速度會減緩。

研究結果發現，一歲狗狗相當於人類的30歲，將滿4歲的狗相當於人類54歲，快滿14歲的狗則約為人類的70多歲。團隊提出的計算公式為「人類年紀＝16 ln（狗年齡）+31」。

團隊表示，接下來的工作是針對其他種類的狗做同樣的研究。

未參與這項研究的英國紐卡索大學（Newcastle University）犬類專家艾夏（Lucy Asher）說：「如果以細胞老化程度來評估變老的狀況，這篇新論文對換算狗與人類的年紀，真的很實用。」

不過，艾夏表示，雖然30歲人類的細胞狀況就「年紀」上來說，相當於一歲的狗，但大多數的狗在這個時候都還沒完全長大，也會出現與青春期有關的賀爾蒙及行為變化，牠們的行為比較像青少年。

艾夏說：「狗的成長歷程不單只是人類成長歷程的簡短版，這也就是為什麼很難找到明確換算狗與人類年紀的方式。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
鄰居突闖家門狠毆老狗！屋主怒提告...現場畫面曝光
2020-07-03 12:17

鄰居突闖家門狠毆老狗！屋主怒提告...現場畫面曝光
聰明大黃狗想回家！跳上陌生機車開啟返家之路…
2020-07-02 11:07

聰明大黃狗想回家！跳上陌生機車開啟返家之路…
「黃金搶案」狂吸菁 大台中工作潮之商機

「黃金搶案」狂吸菁 大台中工作潮之商機
愛犬暴衝害婦嚇摔 隔日流產╱法官認無因果 狗主人獲緩刑
2020-07-02 05:30

愛犬暴衝害婦嚇摔 隔日流產╱法官認無因果 狗主人獲緩刑
疫情過後自住客出籠 鍾愛宜居基隆

疫情過後自住客出籠 鍾愛宜居基隆
國際今日熱門
2020-07-02 23:22

《港版國安法》由特首指定法官審理 馬道立：不應有政治考量

2020-07-02 23:48

《港版國安法》通過移民潮暴增 移民機構稱最多人想移民台灣

2020-07-03 00:50

口罩當胸罩！ G奶網紅選議員出怪招 巨乳深溝照曝光

2020-07-03 06:08

臉書發文了！羅冠聰走向國際：尚未知歸途何期

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播