不是乘以七！美國研究：1歲狗相當於人類30歲

美國研究發現，狗的年齡可能比先前所認為的還「老」，一歲的狗狗相當於人類30歲。（法新社）

2020-07-03 21:25:52

〔中央社〕一般大多認為換算狗年齡為人類年紀，只要乘以7即可。但一項美國研究發現，並非這麼簡單，狗的年齡可能比先前所認為的還「老」，一歲的狗狗相當於人類30歲。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）醫學院研究團隊在科學期刊「細胞系統」（Cell Systems）發表的文章中指出，團隊檢視名為「甲基」（Methyl group）的特定分子在人類基因組特定區域隨著時間而累積的情況，並比對狗基因組類似區域的狀況。

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這項研究採集約100隻拉布拉多幼犬及成犬的基因資料，研究結果顯示，狗年齡不直接等於人類年紀的7倍。團隊指出，出生一年內，甲基在狗基因組累積的速度比人類快出許多，也就是說，變老的速度比較快；不過，隨著時間過去，比起人類，狗的老化速度會減緩。

研究結果發現，一歲狗狗相當於人類的30歲，將滿4歲的狗相當於人類54歲，快滿14歲的狗則約為人類的70多歲。團隊提出的計算公式為「人類年紀＝16 ln（狗年齡）+31」。

團隊表示，接下來的工作是針對其他種類的狗做同樣的研究。

未參與這項研究的英國紐卡索大學（Newcastle University）犬類專家艾夏（Lucy Asher）說：「如果以細胞老化程度來評估變老的狀況，這篇新論文對換算狗與人類的年紀，真的很實用。」

不過，艾夏表示，雖然30歲人類的細胞狀況就「年紀」上來說，相當於一歲的狗，但大多數的狗在這個時候都還沒完全長大，也會出現與青春期有關的賀爾蒙及行為變化，牠們的行為比較像青少年。

艾夏說：「狗的成長歷程不單只是人類成長歷程的簡短版，這也就是為什麼很難找到明確換算狗與人類年紀的方式。」

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