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英國脫歐談判破局 提早1天散會

英國與歐盟的貿易談判破局，歐盟談判代表巴尼耶（見圖）表示，雙方仍存嚴重分歧。（路透檔案照）

英國與歐盟的貿易談判破局，歐盟談判代表巴尼耶（見圖）表示，雙方仍存嚴重分歧。（路透檔案照）

2020-07-03 00:28:25

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國與歐洲的脫歐後貿易與安全協議談判於2日結束，英媒透露，談判原定於3日結束，但由於談判破局，議程也跟著提早1天結束，歐盟代表表示，英、歐雙方仍存有嚴重的分歧，假如要達成協議，英國必須更加理解且尊重歐盟的立場。

綜合英媒報導，本次談判是武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情2月於歐洲爆發後，首場面對面的談判，於比利時布魯塞爾以較小規模舉行。歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）於會後發布新聞稿指出，他們的目標是成功協商，並且快速地達成協議，但在4天的談判後，雙方仍有嚴重的分歧。

巴尼耶說，歐盟知道英國的底線是「英國的歐洲法院失去效用」、「英國不再受歐盟法律約束」，與「一紙能證明脫歐帶來巨大改變的漁業協定」，歐盟也已經暗示，他們願意放棄最初的要求，但也堅持英國政府必須給歐盟過渡期結束後，將開始實施的國內補貼計畫，並且英歐雙方需要達成穩定且長期的漁權方案。

英國談判代表佛羅斯特（David Frost）返回倫敦後則表示，這場協商既全面又實用，但雙方在數起重要議題上，仍有重大歧見。佛羅斯特也強調，英國仍希望能在7月底前對協議有初步的了解，雙方下週將於倫敦重啟談判。

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