香港國安法陰影下》港人力爭民主自由是北京國安威脅 沒有妥協餘地

中國北京強推「港區國安法」，與港人爭取民主自由的意志對撞，引起衝突。（法新社）

2020-07-01 19:43:05

〔中央社〕北京當局強推「港區國安法」，與港人爭取民主自由的意志對撞。香港學者沈旭暉分析，對威權政體而言，爭取民主自由事涉改變體制，會對其形成國安威脅。

香港2019年中全面爆發「反送中」運動，港人從反對修訂「逃犯條例」到爭取落實民主選舉的「雙普選」，獲得國際社會高度關注。然而換到的，卻不是港府對「真普選」的承諾，而是中國全國人大常委會在6月30日全票通過的「港區國安法」。

請繼續往下閱讀...

6月30日晚間11時生效的「港區國安法」，顯示港人極力爭取民主，但卻離理想中的自由愈來愈遠，究竟爭取民主與維護國安是否為零和遊戲？

沈旭暉對此分析，對一般民主政體來說，民主自由與維護國家安全並不衝突；但在威權國家，爭取民主涉及改變政治體制，對威權政體而言，反而會威脅到國家安全。

沈旭輝認為，對北京當局來說，「一國兩制」中「兩制」之所以重要，只在於外匯管制等有利工具，而非自由民主的理念。

為反制中國強推「港區國安法」，美國商務部已於6月29日提前宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。

在此之前，美國宣布將對損害香港自治、人權與基本自由的中國前任與現任官員，施行簽證限制措施，其家屬也可能受到相關限制。

中國隨後也祭出反制，宣布「中方決定，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制」。雙方你來我往，就香港問題互相制裁。

在美國取消香港特殊地位後，香港未來能否繼續維持原有的國際地位，很大程度取決於國際社會對「港區國安法」的反應。

面對香港成為美中角逐的地緣政治工具，沈旭暉指出，過去的香港是中外雙方都認可的特殊地位，既是中國的一部分，擁有華人社會的基因，又包含西方的制度與價值觀，在舊冷戰時期左右逢源，但現在反而可能兩面不討好，香港人在外恐面臨「北京不信任，但拿特區護照到海外，也可能被當作共諜」的處境。

「港區國安法」生效後，港人該如何自處？沈旭暉認為，中國作為管治的母體，對港高壓管制恐怕不會有改變。香港人往後將更需要類似BNO（英國國民海外護照）等身分，取得在海外居留的保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法