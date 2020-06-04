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台灣護港抗惡法 政大港生發起「感謝台灣祭」

政大港生N發起感謝台灣祭。（記者吳政峰攝）

政大港生N發起感謝台灣祭。（記者吳政峰攝）

2020-06-04 20:24:59

〔記者吳政峰／台北報導〕中國強推「港版國安法」，引起國際社會嚴厲譴責，不少港人尋求移民台灣獲得保護，連港星黃秋生也是其中之一，但有中國網軍假冒香港人，要幫忙台灣「反攻大陸」，引發爭議，在台港生團體「政大連儂牆」為化解疑慮，訂9日舉辦「感謝台灣祭」，說明自己愛台灣、護民主的意志。

發起人之一的港生N（化名）表示，近日在網路上看到一些言論，質疑港人移民台灣恐造成失業率提高、侵蝕資源等，但其實港生對於能夠來台灣已經心存感激了，絕對不會搞對立，希望能夠過「感謝台灣祭」，讓台灣人知道港人的想法，一起守護這塊民主聖地。

N來台灣3年，他直指，台灣的民主、自由、多元文化讓他眼界大開，也非常熱愛這塊土地，雖然家人仍在香港，但未來畢業後，仍希望留在台灣打拚，融入這個社會。

今天是六四天安門鎮壓事件31周年，N說，雖然六四發生時他還沒出生，但這個事件帶給他的印象就是「中國絕對不可相信」，31年後，中國政權本質仍未改變，因此「一國兩制、五十年不變」的承諾，現在看起來不只是可笑，更是眾所皆知的謊言，他今晚會到自由廣場參加六四紀念活動。

政大連儂牆則指出，在台港生連同台北幾家由港人或台灣人經營的店鋪籌劃「6.9 感謝台灣祭」的活動，不但提醒在台港人及台灣人香港仍在烽煙之下，亦藉此感謝台灣人一直以來對香港事務的關心及支援，冀望與台灣大眾有一個互動，彼此分享；同時透過活動提醒兩地大眾，中共對台港兩地的打壓日趨嚴峻，因此台灣及香港更應守望相助，共拒外敵。

政大連儂牆強調，希望透過活動，加強和台灣人的互動，讓台灣人了解這群來自香港的朋友從不希望為台灣社會及台灣人帶來負擔，反之，他們非常願意融入台灣的社會，盡己所能貢獻台灣，回饋社會。中共跋扈的壓迫在前，台港需要更緊密連結，捍衛民主、自由的價值！我等雖勢弱言輕，卻絕不虛作無聲！

政大連儂牆指出，「感謝台灣祭」將於9日下午1點開始舉辦，場地由八米共同工作空間提供，希望能增進台灣人與香港人的交流與互信，建立抵禦中國的民主防線。

政大人的連儂牆發起感謝台灣祭。（記者吳政峰翻攝自臉書）

政大人的連儂牆發起感謝台灣祭。（記者吳政峰翻攝自臉書）

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