香港國安法陰影下》國安法出籠 專家：北京改變政策主動出擊

港區國安法6月30日深夜生效，香港警方7月1日在銅鑼灣驅散及逮捕準備參加遊行的示威人士。（中央社）

2020-07-01 19:40:00

〔中央社〕香港主權自1997年7月1日轉移至今，熬過了不少政治和金融風暴，但有專家指出，今年「7.1」令人關注的是，北京當局明顯改變了對港政策，香港政局出現轉折。

香港近年局勢急轉直下，由反對修訂引渡逃犯條例所觸發的大規模「反送中」運動已過了一年，至今尚未平息，泛民主派原計畫舉辦年度「7.1」遊行但不獲批准，民陣副召集人陳皓桓仍以個人身分號召下午如期遊行，延續運動精神，

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此外，中國全國人民代表大會常務委員會6月30日以全票表決通過「港區國家安全法」，這被香港泛民視為摧毀「一國兩制」的舉措，美國方面已表明就此制裁香港，令香港面對不確定性。

就當前香港局勢及未來可能發展，前香港行政長官辦公室新聞統籌專員馮煒光近日以書面接受中央社記者採訪時表示，今年香港局勢出現變化，北京方面肯定改變了對港的立場和政策，當中重點是不會向反對派（泛民）退讓。

他預期，北京方面組成的「夏（寶龍）駱（惠寧）新局」會「主動出擊及還擊」，港區國安法就是明證。

在香港歷經「反送中」衝擊後，他同時預期北京方面會加強監管港府官員，尤其是在這場風暴中「避事」的官員。

在他眼中，行政長官林鄭月娥、公務員事務局局長聶德權、教育局局長楊潤雄、商務及經濟發展局局長邱騰華等官員，就對處理這場政治風暴開始積極起來。

馮煒光特別提到，北京方面視香港教育為「反送中」背後的「毒瘤」，今後勢必大力整頓。

對於「反送中」持續了一年尚未平息，他預期這場風暴會逐步減弱，原因之一是港區國安法已經生效，破壞交通工具等行為的人，可能被指為「恐怖活動」而遭拘捕及起訴。

事實上，自5月21日傳出北京方面將要制定港區國安法後，「反送中」支持者在商場示威的人數明顯銳減。

導致「反送中」減弱的第2個原因是「沒錢」，裝備無法補充。馮煒光說，與「反送中」有關的「612基金」已快「乾涸」，另一個「星火基金」的港幣7000多萬元（約新台幣2.6億元）被凍結。

他認為，「反送中」有點像2014年底發生的「占中」運動，最後會無疾而終。

對於泛民在這場運動中所追求的「雙普選」，即行政長官和立法會議員由普選產生，馮煒光認為，在可見的將來，「雙普選」實現的機會不大，北京中央犯不著又打開「潘朵拉盒子」。

他更預期香港會走向「新加坡化」：有選舉，但將會由北京中央屬意的派系「長期執政」，泛民則「永遠上不了台」，最多只會有個別人士獲委任為局長等決策官員。

他認為，香港走「新加坡化」，對香港和港人不一定是壞事。

對於泛民今後的去向，他認為，泛民可能會分裂為激進與溫和派：前者糅合「本土」、「自決」等一批人，大概會繼續以「港獨」為號，但成不了氣候，原因之一是他們無法參選，缺乏政府資源。

此外，外部勢力也會對他們沒興趣，或沒法再資助他們。

在「反送中」之後，北京和泛民已沒有協商餘地，而運動更迫使北京方面制定港區國安法，馮煒光對此表示，這對泛民來說「絕對是失敗」。

他說，在北京方面提出立法後，連民主黨創黨主席李柱銘也說「用立（基本法）23條換取中央不立國安法」，但一切都晚了。

他說，目前在北京中央眼中，「某些反對派已是外部勢力的馬前卒，由坐牢到凍結（銀行）戶口是免不了的」。

但他說，北京方面也會物色可溝通的泛民人士，讓他們成為香港「忠誠的反對派」。

被問到港區國安法是否可以穩住香港局勢，以及美國對港制裁會否帶來負面影響，他認為，港區國安法短期應可穩定局勢，但長期要有軟的一面，讓「維護國家安全成為港人的核心價值」。

他說，美方除非出動「金融核彈」，例如不容許香港作美元結算，但也會傷害在港美資；否則，香港這小局如同中美大局，鬥而不破。

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