武漢肺炎》日水族館人潮減 花園鰻「忘記人類」縮回沙中

日本墨田水族館公告，5月初將舉辦為期3天的視訊活動，讓花園鰻回想起人類。（圖擷自Sumida.aquarium.official＠Twitter）

2020-04-28 23:04:26

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本東京都的墨田水族館今（28日）發布緊急公告，指出受到武漢肺炎影響，政府呼籲避免外出，館內的花園鰻「開始忘記人類的存在」，每當飼養員接近想確認健康狀況，花園鰻就會縮回沙中，造成照料困難。對此，館方將推出讓網友和花園鰻視訊的企劃，讓牠們能「回想起」人類的存在。

墨田水族館宣布，活動舉辦於5月3日至5月5日的每天早上10點至下午2點，參加者可透過iPhone或iPad登錄館方的Gmail，在APP上進行視訊對話。館方最多一次連5台，一台能和花園鰻「連線5分鐘」，期間參加者可以和牠們說說話、揮揮手，不過禁止大喊，而過程中也有花園鰻完全不現身的可能性，還請參加者見諒。

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館方表示，花園鰻原先性格纖細，警備心也較強，不過館內的300隻花園鰻早已習慣遊客的來訪，平時幾乎不會潛入沙中，但自3月1日起臨時休館後，狀況卻發生變化，這些越來越少接近人的花園鰻，逐漸忘記人類的存在，開始縮在沙中不出來，讓飼養員難以確認其健康及生活狀況，包括有沒有生病，或是有無累積壓力等。

館方稱，這項活動臨時決定在5月初舉辦，目的是希望不要讓花園鰻忘記人類的存在，同時讓待在家的人們，在黃金週也能和水族館裡的花園鰻見面。此外，館方在臉書的相關公告也獲得眾多日本網友留言支持。

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