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武漢肺炎》仰賴自然卻摧毀自然 珍古德：導致病毒大爆發

英國靈長類動物學家珍古德認為，武漢肺炎（COVID-19）的大爆發是由於人類長期以來對自然的漠視和對動物的不尊重。（法新社）

英國靈長類動物學家珍古德認為，武漢肺炎（COVID-19）的大爆發是由於人類長期以來對自然的漠視和對動物的不尊重。（法新社）

2020-04-14 23:56:09

〔即時新聞／綜合報導〕世界著名的英國靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）11日於電話訪談中指出，武漢肺炎（COVID-19）的大爆發是由於人類長期以來對自然的漠視和對動物的不尊重。

《法新社》報導，86歲的珍古德長期致力於黑猩猩的野外研究，並以呈現黑猩猩最真實的樣貌聞名。她在紀錄片《珍古德：希望》（Jane Goodall: The Hope）發行前接受採訪，呼籲世界從過去的錯誤中學習，以防止未來的災難，並指出每個人都能改變現況。

珍古德認為，病毒的大流行從很久以前就被預言了。以砍伐森林為例，動物棲地減少，不同物種被迫靠近，因而互相傳染疾病，久之，當生活空間少到牠們不得已向人類居住地接近時，人類便被傳染。她補充：「當然，野生動物的捕食也是原因之一，特別是中國和非洲。」

她進一步表示，中國禁止野生動物市場是一件好事，「希望是永久性的」，且期待亞洲其他國家能夠跟進。但珍古德也明白，在非洲會相對難以實施該禁令，因為許多民眾賴以為生，「當人們沒有其他管道養活自己和家人時，你不可能直接禁止他做（野生動物買賣）。」

被問及人類對未來該有怎麼樣的盼望時，珍古德回答：「人類必須先意識到我們是自然界的一部分。我們仰賴自然，卻摧毀自然，實際上，我們正在從我們的孩子那裡竊取未來。」花時間思考一下每個小決定：食物來源、交通方式等，若有能力也可以盡量幫助減緩貧困的狀況，因為「當人們處在貧困狀態時，他們其實沒有太多道德選擇。」

最後珍古德說：「某種程度上我們在個人生命中所能做的事，確實取決於我們是誰（如：貧困與否）。但我們都可以做出一些改變，每個人都可以。」

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