武漢肺炎》秘魯動物園飼料剩2週！園方籲政府介入救援

受到武漢肺炎疫情影響，秘魯進入封城狀態，造成當地許多養殖中心及動物園沒錢照料動物。圖為亞馬遜庇護所中的一隻雄性樹懶。（ONGAmazonShelter＠FB）

2020-04-24 22:45:39

〔即時新聞／綜合報導〕位於秘魯坦波帕塔河沿岸的「亞馬遜庇護所」動物園，飼養數十隻吼猴、金剛鸚鵡及樹懶，如今受到武漢肺炎疫情影響，封城政策變相造成零收入，飼料僅足夠牠們再吃2週。園方呼籲，政府應介入救援，否則動物們將面臨餓死或被殺死。

綜合外媒報導，自過去15年來，亞馬遜庇護所透過警方，陸續從抓到的走私商人身上接收受傷的野生動物，並擔下事後撫育責任。為維持動物園經營，現年63歲的創辦人薩利納斯（Magali Salinas）表示，他已背下5家銀行的債務。

請繼續往下閱讀...

報導指出，除了亞馬遜庇護所，類似情形也在秘魯其他140多個失去收入的養殖中心及動物園發生，而許多管理者也陸續致信給秘魯經濟部長阿爾瓦（Maria Alva），希望當局對動物出手相助。

其中，秘魯首都利馬郊區的一間動物園也岌岌可危，隨著園內的人潮消退，管理員卡布雷拉（Manuel Cabrera）表示，動物園被迫關閉到年底，「（但是）動物們沒辦法等了。」

秘魯是南美洲疫情第二嚴重的國家，僅次於巴西，根據最新數字指出，秘魯目前有20914例確診，572例死亡。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法