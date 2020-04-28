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    武漢肺炎》買口罩還是食物？南亞貧民防疫面臨2選1難題

    南亞地區多個國家要求民眾在公共場所必須配戴口罩，卻讓貧民面臨嚴峻選擇，若把微薄的薪水拿去買日漸昂貴的口罩，代價卻是面臨缺糧危機。（路透）

    南亞地區多個國家要求民眾在公共場所必須配戴口罩，卻讓貧民面臨嚴峻選擇，若把微薄的薪水拿去買日漸昂貴的口罩，代價卻是面臨缺糧危機。（路透）

    2020-04-28 20:35:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）全球大流行，南亞地區多個國家要求民眾在公共場所必須配戴口罩，卻讓貧民面臨嚴峻選擇，若把微薄的薪水拿去買日漸昂貴的口罩，代價卻是面臨缺糧危機。

    《路透》報導，為防止疫情擴大，印度、巴基斯坦和斯里蘭卡要求人民必須在公共場合戴口罩，阿富汗和孟加拉則是建議民眾戴口罩，這都使口罩的需求暴增、價格飆漲，某些地方目前最基本的一次性口罩價格高達7美元（約新台幣210元），在擁擠和衛生狀態欠佳的城市，造成一種新的不平等現象。

    阿富汗男子Hayatullah Khan的日薪在疫情之下已降到1.5美元（約新台幣45元）以下，但就算收入不受疫情影響，他還是難以負擔當局告訴他應該戴的口罩。他在喀布爾告訴外媒記者，「我今天賺的錢不到100阿富汗尼（約新台幣39元），我該怎麼辦？我應該為家人買口罩還是食物？」

    報導指出，有一些南亞人找到權宜之計，包括利用紗麗、圍巾、手帕和毛巾等遮蓋臉部，慈善機構等團體也一直在製造可洗式口罩，免費或以低價提供給貧困和農村社區。但這些都是例外，大多數人別無選擇，只能為購買品質極差的口罩付出不小代價，而這些口罩很少能夠清洗重複使用。

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