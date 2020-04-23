星國劃19處移工隔離區 得靠非政府組織協助運送物資

新加坡為防堵疫情，大規模隔離移工，並規劃19處移工隔離區，致使移工基本生活物資成為問題。因此，星國政府與非政府組織合作，為移工提供食物及飲用水。（路透）

2020-04-23 11:58:39

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續於全球蔓延，新加坡初期防疫成果良好，卻因忽視移工而造成防疫大破口，確診病例數遽增，為此，星國政府將19個移工宿舍劃為隔離區，但移工的基本生活物資，卻成為問題。因此，星國政府與非政府組織合作，為移工提供食物及飲用水。

據《路透》報導，近月來，由於新加坡移工爆發群聚感染，本週新加坡武漢肺炎確診病例數已超過1萬人，為此，政府下令強制隔離，將19個移工宿舍劃為隔離區，並於週二（21日）宣佈，所有移工及其家屬都必須待在家中兩週。據悉，新加坡移工多數來自於孟加拉、印度及中國，他們的宿舍狹小，上下舖設計每間須睡12至20人，隔離後，無法外出，而部分雇主亦無力負擔，因此交由星國政府及非政府組織援助。

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《路透》指出，除了星國政府外，外籍移工聯盟AGWO（Alliance of Guest Workers Outreach）執行長、牧師史蒂芬（Samuel Gift Stephen，音譯）亦透過慈善捐款計畫，安排人員為移工烹煮食物，每天為移工送2次餐，新加坡人力部指出，像這樣的非政府組織，每天可協助運送7000份餐點至移工手中。

史蒂芬週三（22日）指出，「雇主應該要為自身員工提供食物的，但事實上，在這場經濟災難中，部分的雇主已經沒有經濟能力辦到這件事」，表示雇主不論在經濟上或人力、物力上，皆無法為移工提供物資。

移工宿舍的經營者尤金（Eugene Aw，音譯）亦表示非常歡迎這些善心舉動，他指出，「我們已經向所有的雇主聯繫，確保他們的員工都能受到照顧，獲得基本的食物、飲水等，與此同時，我們聯繫了慈善團體，協助提供任何短缺的物資」。

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