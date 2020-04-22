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武漢肺炎》疫情期間 法國半數私營企業員工被解雇

法國在武漢肺炎防疫封鎖期間，境內有超過1000萬名私營企業員工被解雇。圖為法國巴黎街道上的民眾。（法新社檔案照）

法國在武漢肺炎防疫封鎖期間，境內有超過1000萬名私營企業員工被解雇。圖為法國巴黎街道上的民眾。（法新社檔案照）

2020-04-22 21:45:12

〔中央社〕法國政府今天表示，武漢肺炎防疫封鎖期間，境內有超過1000萬名私營企業員工被解雇，相當於每2人就有1人遭解雇，這些人現在依靠政府擴大規模的社會保障計畫來度過危機。

法新社報導，法國勞動部長裴尼柯（Muriel Penicaud）告訴法國新聞電視台（BFM TV）：「法國現在有1002萬人的薪水是由國家支付。」

裴尼柯表示，約82萬名雇主已申請社會保障計畫，相當於每10名雇主就有超過6名提出申請，且這個數字「每天」都在增加。社會保障計畫給予因公司業務不振而被暫時解雇的勞工84%凈工資。

裴尼柯說：「這是很龐大的數字，在法國，我們過去從未做過類似的事。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布自3月17日起實施大規模企業停工令及全民禁足令時，曾誓言「沒有企業會被棄於破產風險之中」。

法國政府上週將2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）紓困方案資金規模提高到1100億歐元（約新台幣3兆6000億元），並擴大暫時裁員保障計畫適用範圍，將雇用保母或清潔工但不能再負擔他們前來工作的民眾納入。

裴尼柯表示，實際情況是，所有企業都已停工，而原受雇於飯店、餐廳和建築業的民眾，約有9/10現在面臨失業。

裴尼柯說：「我們知道要在解禁後復工會是多大的挑戰。」法國政府計劃在5月11日開始解除防疫措施。

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